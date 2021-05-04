麻將桌「要命20分鐘」夾死3歲童　父認屍淚崩「衝出冰櫃室」

▲▼台中3歲男童遭摺疊麻將桌夾死，檢方擇日解剖釐清死因，房東認為陳家不太會整理家裡。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名3歲陳姓男童3日下午1點多在家裡遊玩時不幸遭摺疊麻將桌夾死，事發當時，父母親正在安撫男童弟弟入睡，直到發現看不到大兒子時，為時已晚，檢警4日上午相驗時認為左邊胸部雖有瘀血痕跡，但仍無法從外觀判斷死因，因此擇日解剖，陳童父母親認屍時則是激動落淚，久久不能自己。

陳童父母和2個兒子一起租住在台中市中區一棟大樓12樓的樓中樓，陳父平時以臨時工維生，父母倆在下層照顧1歲兒子入睡，過了大約20分鐘後，發現找不到3歲兒子，趕緊跑到上層察看，驚見大兒子被夾在摺疊桌下，經緊急報警送醫，不幸在2小時後搶救無效。

檢警上午會同男童父母相驗，陳父認屍時激動落淚，一度衝出冰櫃室，無法相信活潑好動兒子已成冰冷屍體。

陳父的房東指出，陳家平時不太會整理家裡，生活自理的部分不太OK，生活環境更被鄰居形容是垃圾場。房東說，陳父平常會找朋友到家中小賭，可能因為這樣才將麻將桌擺放在附近而未妥善放置，加上陳童年紀小較調皮，才導致意外發生。

至於陳父及陳妻是否涉及讓兒童獨處？社會局表示，經查，雖房型為樓中樓，但當時陳家一家四口仍處於同一個房間，因此並未觸犯兒少法。目前社工正積極調查，評估陳童的照顧環境是否安全，若有疑慮，將安排家長上親職教育。

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