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台中3歲童遭麻將桌夾胸亡　房東驚曝父母「一關鍵壞習慣」害命

記者白珈陽／台中報導

台中市一名3歲陳姓男童3日在家遭打麻將用的摺疊桌夾住胸部，待陳父發現時已失去呼吸心跳，經送往平等澄清醫院搶救30分鐘後仍不幸宣告不治。陳家租屋處位於中區台灣大道一段上，房東透露，事發當時陳父相當慌張，簡短跟她說明經過後趕忙將孩子送醫，而陳家平時不諳家事，環境較亂，也會找朋友到家中小賭。詳細事故經過警方正釐清當中，全案已轉報社會局介入處理。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲3歲陳童遭麻將桌夾胸送醫不治。（圖／記者白珈陽攝）

警方表示，3日下午1時53分許接獲報案，稱有3歲幼童意外死亡，經查，陳童趁家中大人不注意時，跑到住處的樓中樓的樓上遊玩，意外遭麻將桌的桌腳夾住，而陳父（58歲）與妻子（44歲）當時在樓下安撫1歲的陳童弟弟睡覺，等到陳父發現陳童不見蹤影，跑到樓上查看才發現，陳童被麻將桌夾住胸口，救護人員到場時已無生命跡象，經緊急送往醫院急救，仍於同日下午3時27分宣布急救無效。

陳童住處的房東指出，陳家住處位於大樓的12樓，陳家平時不太會整理家裡，生活自理的部分不太OK，生活環境更被鄰居形容是垃圾場。房東說，陳父平常會找朋友到家中小賭，可能因為這樣才將麻將桌擺放在附近而未妥善放置，加上陳童年紀小較調皮，才導致意外發生。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲房東透露，陳家平時會找人到家中小賭。（圖／記者白珈陽翻攝）

據了解，陳父平時以臨時工維生，與妻子、陳童及弟弟一家四口居住在中區台灣大道一段一處公寓。目前警方正釐清事故原因，也已轉報社會局介入處理。

至於陳父及陳妻是否涉及讓兒童獨處？社會局表示，經查，雖房型為樓中樓，但當時陳家一家四口仍處於同一個房間，因此並未觸犯兒少法。目前社工正積極調查，評估陳童的照顧環境是否安全，若有疑慮，將安排家長上親職教育。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

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