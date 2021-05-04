「落日計畫」換裝LED路燈爆貪污　代表會主席聯手鄉長A黑錢起訴

▲竹東鎮代會主席陳昌平涉「落日計畫」的LED燈汰換貪瀆案，檢方4日依貪污治罪條例等罪嫌提起公訴。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹地檢署偵辦「落日計畫」的LED燈汰換案，1月7日執行搜索13人共20處，並通知被告、證人共26人到案，其中竹東鎮代表會主席陳昌平、峨眉鄉長王增忠等7人，遭新竹地檢聲請羈押禁見；檢方4日偵查終結，將這7名被告依貪污治罪條例等罪嫌提起公訴。

新竹地檢署表示，偵辦竹東鎮 LED 路燈採購貪瀆案，被告陳昌平所為係犯《貪污治罪條例》公務員關於職務上行為收受賄賂罪嫌，另江姓、徐姓、胡姓、林姓業者係犯《貪污治罪條例》對公務員關於不違背職務行為交付賄賂罪嫌。此部分陳昌平之犯罪所得新臺幣300萬元，請依法宣告沒收。

檢方也指出，峨眉鄉LED路燈貪瀆案，陳昌平、王增忠所為，犯《貪污治罪條例》對於違背職務之行為收受賄賂罪嫌；而峨眉鄉公所建設課長魏宇祥所為係犯《貪污治罪條例》公務員對於主管或監督之事務圖他人不法利益罪嫌；而江、徐、胡、林所為，均係犯《貪污治罪條例》之對公務員違背職務行賄罪嫌。此部分陳昌平及王增忠之犯罪所得90

萬元，亦請依法宣告沒收。

▲竹東鎮代會主席遭羈押期間，竟有簽名公文指定陳姓代表代理主席，也將3名律師聲請移送律師懲戒委員會懲戒。（圖／記者黃孟珍翻攝）

另外，在偵辦期間，竹東鎮代會主席陳昌平於羈押禁見期間，竟以書面向該代表會指定陳姓代表代理主席，隨即指派檢察官調查，認為周姓、邱姓、張姓律師違反律師法及律師倫理規範規定且情節重大，均聲請移送律師懲戒委員會懲戒。

有關假交易部分，江姓、胡姓、林姓、陳姓、楊姓、童姓、李姓等業者所為，將依違反商業會計法之會計憑證填製不實罪嫌起訴。

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