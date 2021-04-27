劉嘉玲新節目《對照記》首映　由女性視角「遇見世界對照彼此」

▲劉嘉玲出席由東森自然美獨家贊助的女性對談新節目《對照記》首映。（圖／東森自然美提供）

記者趙禕／上海報導

在演藝圈裡扮演過不同角色、有過各式各樣不同風格作品的劉嘉玲，又給觀眾帶來一個全新的形象！這次她當起了紀實訪談節目《對照記》的主持人，她將會邀請許多位來自不同領域、各自擁有獨特女性之美的特別來賓進行一場又一場的靈魂聊天，讓大家看到這些嘉賓們不同的面貌。

▲《對照記》首映會同時為東森自然美50週年暨品牌升級晚會。（圖／東森自然美提供）

《對照記》將在優酷視頻播出，昨（26）日是節目的首映禮，當劉嘉玲走進首映禮會場，得到在場粉絲們的熱烈觀呼迎接。談到做這個節目的機緣，劉嘉玲說，「我去年十二月到上海之後就待在這裡，我一直想做點什麼，於是便想到在我印象中上海的老建築、或是我覺得非常好吃的餐廳、咖啡廳、書店、美術館，那些我覺得很特別並且可以讓大家感受到新訊息的地方，找個好朋友來聊聊天，讓她們談談怎麼生活、怎麼克服困難。只要是有趣的話題、有趣的人，讓大家看了這個節目有啟發的我都可以做。」

《對照記》第一集的來賓是賭王何鴻燊的女兒何超蓮，談到何超蓮，劉嘉玲說，「她很年輕，在她身上我也學到了很多年輕人的想法和處世的方法。」

▲劉嘉玲新節目《對照記》從女性視角與來賓對談，探討如何擁有美麗精彩人生。（圖／東森自然美提供）

劉嘉玲今天還特別感謝獨家贊助《對照記》的東森自然美，今天的晚會也是東森自然美50週年暨品牌升級晚會，劉嘉玲祝東森自然美50週年生日快樂，她表示，希望東森自然美能越做越好，為更多女性帶來更美麗的生活。

談到美，劉嘉玲說女人一定要多去吸收不同的文化、不同的知識，然後才能從裡到外散發出光采的面貌。女人都要愛自己，要多花點時間給自己，把外表護理好再多增長見識內部提升，這才是一個值得大家喜歡的女人。劉嘉玲說，「我覺得每一個女人都是獨特的美女，一定要發現自己身上獨特的美，要做自己、想到自己是誰，然後發揮出來，那就是真正的自然美。」

▲《對照記》首映會邀請東森自然美VVIP加盟主一同參與「美」的盛宴。（圖／記者趙禕攝）

東森自然美執行長林燕玲表示，在過去50年裡，東森自然美打造了不同世代美麗的女性，讓她們在各自的領域創造了一片天，她們在不同的維度都是美麗的，所以有這個契合的機緣和劉嘉玲合作這個節目；而今天在場所有東森自然美的VVIP加盟主們都是最好的證明。

▲劉嘉玲與東森自然美VVIP加盟主合影。（圖／東森自然美提供）

