東森幣抽GIA鑽戒30位幸運得主出爐　東森購物忠誠會員中獎率高

▲東森購物4月推出「東森幣抽GIA鑽戒」活動，3日晚間在律師見證下，由東森購物總經理彭鴻珷抽出30位鑽戒幸運得主。左起為購物專家玉雙、律師陳盈君、東森購物總經理彭鴻珷及購物專家怡君。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物抽獎一波接一波，繼推出了休旅車、iPhone 12 Pro Max抽獎活動後，藉著歡慶即將到來的母親節，4月份再度推出東森幣抽GIA鑽戒活動，總共30只GIA鑽戒，每只市價58,800元，吸引了2萬5千多名會員參與，下注超過2千萬枚東森幣，創下東森幣抽獎活動以來參與人數最高紀錄，有會員一次投注超過25萬枚東森幣，相當豪氣，3日晚間在律師見證下，由東森購物總經理彭鴻珷抽出30位鑽戒幸運得主，其中投注最高的會員也幸運中獎。

30位GIA鑽戒幸運得主會員3日晚間正式出爐，中獎名單遍及全台各地，以大台北會員最多，占近一半，年齡層則涵蓋老中青，其中年紀最長的高齡89歲，值得一提的是，有近7成中獎者都是超過15年的東森購物忠誠會員。

▲30名GIA鑽戒幸運中獎會員。

東森購物自去年12月首次推出「100枚東森幣抽休旅車」活動，就吸引2萬名會員參與，成功創造話題，今年1月份再推「東森幣抽iPhone 12 Pro Max」，讓會員對活動關注度提升近3成。藉著一年一度的母親節即將到來，東森購物感謝會員朋友的支持，也獻給媽媽一個愛的禮物，特別推出「東森幣抽GIA鑽戒」活動，會員只要用少少的東森幣就能抽GIA鑽戒，最經典的圓鑽款式、歷久彌新，並附有國際GIA證書，天然鑽石內蘊的光彩也正如每一位母親，溫柔而耀眼。

本週日就是母親節，東森購物也舉辦了多項慶祝母親節活動，除了有抽鑽戒，還有送蛋糕活動，在幸福團聚時刻，東森購物號召所有會員朋友一起攜手做公益，共同用愛關懷社會上許多遭受家庭暴力的婦女，即日起到5/10，在東森購物電視通路購買1件商品，東森購物就捐出5元給新北市社會局，幫助受虐婦女朋友再站起來，讓愛散播在社會的每個角落。

►東森購物母親節「啾愛妳」

