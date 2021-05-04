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解放軍號稱「巨浪-3」潛射核彈　射程範圍涵蓋美國全境

解放軍黃海軍事演習傳出成功試射「巨浪-3」型洲際潛射彈道導彈。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

▲解放軍「巨浪-3」型洲際潛射彈道飛彈，號稱射程涵蓋美國全境。（圖／翻攝自飛揚軍事論壇）

記者林彥臣／綜合報導

解放軍「南海艦隊」近日接收3艘主戰艦，其中包括交接啟用的核動力潛艦「長征18號」，並且搭載了中國射程最長的潛射飛彈「巨浪3型」（JL-3），號稱射程範圍涵蓋美國全境。

根據《南華早報》報導，習近平在4月23日中國海軍建軍72周年當天， 出席在海南三亞舉行的南海艦隊3艘新型主戰艦艇的交接儀式，分別是094A核動力彈道飛彈潛艦「長征18號」、055型飛彈驅逐艦「大連號」，以及075型兩棲攻擊艦「海南號」。

解放軍海軍的消息人士指出，094A「晉級」戰略核潛艦是094型的改良版，克服094型潛艦在噪音過大方面的缺點，使其能夠搭載威力更強大、射程超過1萬公里（6200英里）的巨浪-3型潛射彈道飛彈，攻擊範圍涵蓋美國本土全境。巨浪-3飛彈可搭載包括核彈頭在內的多個彈頭，是中國渴望獲得的「核武反擊報復能力」。

在094型潛艦升級之前，只能搭載巨浪-2型飛彈，射程只能到美國的東北部。中國從1985年開始以「東風-31」為基礎的研發潛射彈道飛彈，2001年進行首次潛艦試射，2012年到2015年間數度宣布巨浪-2型飛彈試射成功。至於巨浪-3，據研判是在2018年11月底首次試射。

美國核武力量重要負責人、「戰略司令部」(STRATCOM)司令理察(Charles Richard)海軍上將最近發出警告，美國「真的有可能」(Real Possibility)跟中、俄爆發核子戰爭，呼籲美國軍方和聯邦政府領導人重新設想阻嚇中國和俄羅斯等競爭對手的方法，包括正視爆發核戰的「現實可能性」。

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