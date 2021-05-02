共軍護衛艦「濱洲號」現身基隆外海！軍事專家：海空聯合反潛操演

▲衛星照曝光！中國護衛艦現身基隆外海 台日雙艦包抄。（圖／翻攝自臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」）



記者柯振中／綜合報導

解放軍054A導彈護衛艦1日被衛星拍到，在台灣東北方海域、日本與那國島北方海域，台、日立刻派出驅逐艦尾隨，進行聯合跟監。據了解，054A導彈護衛艦有較強的遠程警戒、防空作戰能力，此次出現的艦艇為2016年12月服役的「濱洲艦」。

臉書粉專「新‧二七部隊 軍事雜談」1日發文，上午有一艘解放軍054A導彈護衛艦在東海海域出沒，位在台灣東北方海域、日本與那國島北方海域，台、日立刻派出驅逐艦，緊跟著該艘解放軍軍艦，進行聯合跟監。

對此，軍事專家呂禮詩在社團「軍事迷」貼文，從報告來看，隸屬東部戰區的054A飛彈護衛艦「濱洲號」，4月30日凌晨1點出現在宮古島的北北東約150公里處，接著在沖繩與宮古島之間的海域南行，1日通過台灣及與那國島之間的海域，進入東海。

呂禮詩提及，若搭配國防部的「即時軍事動態」可以看見，從南海通過巴士海峽、進入東部海域的運-8反潛機，和穿越宮古海峽至東部海域的運-9情報搜集機，正在與濱洲號同時執行的，就是「海空聯合反潛操演」。

據了解，054A飛彈護衛艦長135公尺、高35公尺，最大寬度16公尺，滿載排水量約4,000多噸，主要擔任編隊反潛或編隊指揮的任務，也可單獨、協同其他海軍兵力，攻擊水面艦艇、潛艇，擁有較強的遠程警戒、防空作戰能力。

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