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疫情讓天空重現藍天！美語機構推Keep the Sky Blue公益繪本　空污機會教育深植人心

▲▼Keep the Sky Blue公益有聲繪本暖心傳愛。（圖／品牌提供）

▲防治空污，從小教育，快樂瑪麗安落實小小地球公民的素養教育。（圖／品牌提供，下同）

生活中心／綜合報導

大人小孩都愛聽故事，尤其將生活經驗透過故事呈現更能引發共鳴，快樂瑪麗安美語教學機構於2021年4月底推出一本引導孩子反思、感受生態重要性的英文公益有聲繪本《Keep the Sky Blue》，該書販售收益將捐給「兒童福利聯盟」，為防治空污環保教育的普及盡一份心力！

▲▼Keep the Sky Blue公益有聲繪本暖心傳愛。（圖／品牌提供）

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▲《Keep the Sky Blue》柔和的藍天，清新的草地，小男孩和媽媽說出大家渴望美好生態的心聲。

國外有關新冠疫情的童書很多，但大多著重於如何做好個人衛生防疫，或是如何因應Lockdown（封城）之後的生活排遣或居家學習狀況，然而由新冠疫情引發環保議題的童書卻是非常少見，《Keep the Sky Blue》描述一個小男孩和媽媽親眼見證世界各國的各項運作因新冠疫情停擺後，原本重度污染地區，竟然重現藍天的現象。全書不說教，單純以故事將影響全世界的新冠疫情事件化為英文有聲繪本，對孩子做了一項最即時的「空污防治」機會教育。

▲▼Keep the Sky Blue公益有聲繪本暖心傳愛。（圖／品牌提供）

▲到處黑煙充斥，熱鬧街景蒙塵，人們要警惕別讓下一代呼吸到不好的空氣。

▲▼Keep the Sky Blue公益有聲繪本暖心傳愛。（圖／品牌提供）

▲快樂瑪麗安強調「COVID-19 帶給人們除了防疫，還有對生態環境的省思及守護地球的決心。」

「我們因為看到新冠疫情讓世界停擺之後，像印度等等重污染地區的灰濛天空竟然重現藍天，威尼斯河也再現清澈，甚至全球暖化也出現緩解，種種現象帶給我們極大的震撼，讓一向注重環保教育的我們更深刻而真實的看到，防治空污確實對大自然生態保護有立竿見影的成效！」快樂瑪麗安美語教學機構總經理Marian Lan表示，「因此我們要把握這個情境，強化孩子對空污防治的環保意識，也希望呼籲成人謹記這個天空由灰轉藍近乎奇蹟的自然現象，隨時以節能減碳、防治空污為念，尤其在疫情過後，世界回復正常運轉時，更要齊心守護這失而復得的蔚藍天空，這是出版這本書的目的。」

▲▼Keep the Sky Blue公益有聲繪本暖心傳愛。（圖／品牌提供）

以水彩溫馨畫風和輕鬆文字繪製的《Keep the Sky Blue》適合2-8歲孩子閲讀，每一頁圖畫中都隱藏一些有趣的小細節，可以培養孩子的觀察力，而精簡的文字、細膩的筆觸非常適合在共讀的時候引導討論或問答，書中溫暖的親子互動情境，也是一本理想床邊故事的良好題材，搭配發音清晰標準帶有戲感的美籍老師錄音，很適合家長隨時播放，培養小小孩的語感。

快樂瑪麗安美語教學機構預計將《Keep the Sky Blue》的收益捐出，希望藉由「兒福聯盟」的力量，把「防治空污、人人有責」的環保概念帶給弱勢家庭的孩子，希望地球上的公民，都能為捍衛藍天而努力！

了解更多《Keep the Sky Blue》公益繪本
快樂瑪麗安

#快樂瑪麗安
#英文有聲書
#幼兒美語
#雙語教育
#COVID-19

 

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