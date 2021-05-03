友屋內自縊淪凶宅…她喊自己處理竟反悔！求死者姊賠450萬結局曝

▲許女因友人在同住的房屋內自縊，針對房價下跌損失向友人的胞姊求償450萬。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

高雄許姓女子與陳姓友人合購並同住在高雄市某棟大樓，但因陳女2018年12月間於屋內輕生，造成該屋成凶宅，房價大跌。許女認為，自己因而損失450萬元，故提告要求身為繼承人的陳女胞姊賠償。不過，法官勘驗對話後，發現許女曾向陳女胞姊表示「會自己處理」，因此判許女敗訴，可上訴。

許女主張，她於2011年12月無償借陳女使用房屋，但陳女平時精神狀態正常、具一般智識能力，應知悉自殺行為，會讓房屋成凶宅、房價大跌，卻仍於2018年12月在屋內自縊，顯然陳女有間接故意讓房價下跌，至少減損500萬元，而她認為，陳女胞姊身為繼承人，應賠償其損失450萬元。

陳女胞姊表示，妹妹與許女皆為醫院同事，2人之間感情超越一般人，同居10年如家人一般，而淪為凶宅的該房屋是因許女與子女無法居住，才會與妹妹合購，一同負擔房屋貸款本息；此外，陳女胞姊說，妹妹的死亡憾事未違背社會善良風俗，亦未造成房屋毀損、功能損壞、滅屍或所有權受限，況且許女先前曾向她允諾「房價差會自行吸收」，求償無理。

對此，法官勘驗相關事證後，確認許女曾傳訊給陳女胞姊「但因為事件的關係，脫手價不好」、「房子脫手的價差我會自己處理」等語，故認定許女當時就有表明會自行處理價差，而非日後再行協商，審酌後，判許女敗訴，全案仍可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



【更多新聞】

人夫車禍昏迷！妻急赴醫院簽手術文件 驚見「女友」搶先簽字傻眼



妻參加熟女身體實驗室！戀上小20歲嫩妹：連續銷魂1天1夜…夫崩潰



90歲嬤噎食斷氣！天使護理師「降臨幫急救」過程曝…網感動哭

