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她遛狗衰遇黑熊！獸性爆發「屍塊吞下肚」　男友目睹最後殘缺慘狀

▲黑熊 。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲黑熊 。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者張寧倢／編譯

美國科羅拉多州一名女子日前像往常一樣出門遛狗，沒想到，這次只有2隻愛犬平安返家，她自己卻慘死在黑熊的掌下，部份身體部位更是直接遭到黑熊啃食下肚。事發後，男友連絡不上她便開始找人，可惜最後他在路邊找到的，已經是女友殘缺的遺體。

▲黑熊 。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲科羅拉多州動保組織表示，黑熊具有潛在危險性。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

根據《每日星報》報導，美國杜蘭戈市（Durango）29日晚間一處高速公路旁驚現一具不完整的女屍，而第一個發現屍體的竟然就是死者的男友，令人不勝唏噓。這名39歲女子當天上午是最後一次與男友通話，傍晚出門溜狗後就再也沒有音訊，男友晚間8時30分抵達女友住處，卻只看見她的2隻愛犬，女友則沒有回家，他趕緊沿路開始找人，最終在9時30分左右發現了女友屍體，並通報緊急救難單位。

科羅拉多公園野生動物協會（CPW）表示，官員派出搜救犬隊展開區域搜索，很快地就在近處發現1隻母黑熊與2隻幼熊，當局將這3隻黑熊安樂死後帶往實驗室進行解剖，預計也會將現場留下的DNA等證據一起送交法醫鑑定。CPW地區經理奇克（Cory Chick）說，附近熊襲事件相當罕見，出於公共安全的謹慎考量，才帶走這些熊，「這是一個悲劇，提醒人們野生的熊具有潛在危險性。」

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