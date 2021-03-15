遺願實現！藥學博士收藏臺灣百年藝術　順天美術館藏品歸鄉展倒數

▲順天美術館館藏返台，將舉行展覽與國人見面。（圖／國立臺灣美術館）

記者林育綾／綜合報導

藥學博士許鴻源家族歷經兩代，花了長達近半世紀，一點一滴收藏臺灣藝術家作品共600多件，後來全數捐給文化部，在2019年返台，實現許博士生前心願「這些畫不能分散、有一天要回家⋯回到台灣」。經過國美館典藏修復後，終於要與國人見面，將於3月20日舉行「海外存珍－順天美術館藏品歸鄉展」。

許鴻源博士家族自1979年起，歷經兩代，在民間用自己的力量，一點一滴收藏從日治時期到戰後的臺灣藝術家作品，這些作品橫跨近一世紀，可說是「臺灣藝術史的縮影」。恰好文化部近年推動「重建臺灣藝術史」，而許博士的行動，等於從40年前起就為臺灣預約了這項工程！

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他生前曾說「這些畫不是我個人的，是臺灣人的財產，要完整蒐藏，不要分散，有一天要回家、回到台灣。」因此長子許照信為了實現父親遺願，2018年9月與前文化部長鄭麗君簽訂合作意向書，將全數館藏贈予文化部；而在2019年「625件國家寶藏」順利抵台，由國立臺灣美術館進行典藏及修復。

▲順天美術館藏在2019年返台。（圖／記者林育綾攝）

經過1年半修復，國立臺灣美術館將於3月20日至6月27日舉辦「海外存珍－順天美術館藏品歸鄉展」，此次實際共展示「232件作品」，其中包含195位藝術家，出生的年代從最早的1871年到最年輕的1989年，前後橫跨一世紀。同時將展出難得一見的作品，如「臺灣美術啟蒙之父」石川欽一郎之〈木曾之山村（日本）〉，無疑是為重建臺灣藝術史的研究及留存注入了極大的動能。

▲此次將展出難得一見的作品，如「臺灣美術啟蒙之父」石川欽一郎之〈木曾之山村（日本）〉。（圖／國立臺灣美術館提供）

展覽由國立成功大學名譽教授蕭瓊瑞擔任策展人，蕭瓊瑞是臺灣藝術史的專家，他期望透過策展體認到許鴻源博士「藥物醫人身，文化冶人心」的信念，希望臺灣的未來能因文化而更溫馨，也讓生活在這塊土地的人，都能成為一家人。

而「海外存珍－順天美術館藏品歸鄉展」策劃觀點，著重於呈現許鴻源博士的藝術收藏之路，以及如何將這批珍貴的藏品彙整，進而成為臺灣藝術史的根基，並搭配子題區展陳各年代重要事件之文獻資料，包括藝術評論家謝里法所捐贈的貴重文獻、順天美術館提供的檔案資料與文物等。

這些素材不僅見證臺灣的文化藝術發展，甚至能回顧臺灣人曾共同歷經的時代印記。「臺灣藝術長河」數位互動牆面與藝術家小故事動畫，也能讓觀眾更認識在我們這塊土地上曾經誕生過的每一位偉大心靈。

▲畫家李梅樹創作的《許鴻源夫婦像》。（圖／國立臺灣美術館提供）

文化部次長蕭宗煌表示，順天美術館捐贈作品，是文化部以前瞻基礎建設預算推動「重建臺灣藝術史」後最大的一個彩蛋，感謝許鴻源博士不設立場地蒐藏許多臺灣藝術家作品，為臺灣留下了珍貴的藝術資產，也感謝許照信博士繼承先人遺志，促成這批寶貴的典藏品回歸臺灣。同時，也感謝順天美術館館長陳飛龍，系統化的整理及研究這批作品，讓臺灣不但迎回藝術瑰寶，更在臺灣美術史的重建工作上得到豐富的研究材料。



國美館梁永斐館長表示，順天捐贈作品的回國讓外界看到官民同心努力成就文化傳承使命，展覽則將作品呈現在大眾面前，也將推動的「重建臺灣藝術史」成果統整呈現，呈現公、私部門對於臺灣文化主體建構的階段性努力。

「海外存珍－順天美術館藏品歸鄉展」

展覽時間：2021年3月20日至2021年6月27日

週二至五9:00~17:00、週六至日9:00~18:00（週一休館）

展覽地點：國立臺灣美術館 102-107展覽室、美術街

地址：台中市西區五權西路一段2號

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