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天黑才能欣賞！國美館「光影藝術節」作品搶先看　元宵節開跑

▲▼「2021臺灣國際光影藝術節」，今年以「黑暗之光」為主題（參考圖／國立臺灣美術館提供）

▲「2021臺灣國際光影藝術節」，法國萊普斯團隊的〈影格－電玩情節〉設計出「100個燈管人」。（參考圖／國立臺灣美術館提供）

記者林育綾／綜合報導

元宵節賞燈景點+1！國立臺灣美術館將於明（26）日至3月28日推出「2021臺灣國際光影藝術節」，今年以「黑暗之光」為主題，象徵以「藝術之光」照亮被疫情籠罩的黑暗世界，從負面中反思正面意義，邀請臺灣、瑞士、日本、法國、澳門等8組國內外創作團隊參展，創作出各種呼應自然現象的大型戶外光影裝置。

▲▼國立臺灣美術館「2021臺灣國際光影藝術節」布展現場。（圖／國立臺灣美術館）

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▲國立臺灣美術館「2021臺灣國際光影藝術節」法國萊普斯團隊〈影格〉布展現場。（圖／國立臺灣美術館）

「臺灣國際光影藝術節」邁入第二屆，在全球面臨疫情的嚴峻考驗下，臺灣是目前相對安全的國家，因此國外藝術家不畏疫情影響，特別為國美館展出場地重新規畫作品的裝置與呈現，例如法國萊普斯團隊的〈影格－電玩情節〉是該團隊主要發展的重要系列作品之一，這次依照國美館戶外玻璃帷幕的場地條件，重新設計出「100個燈管人」的逐格動態。

▲▼「2021臺灣國際光影藝術節」，今年以「黑暗之光」為主題（參考圖／國立臺灣美術館提供）

▲日本藝術家千田泰廣的作品〈日行跡〉。（參考圖／國立臺灣美術館提供）

而日本藝術家千田泰廣的作品〈日行跡〉選在國美館E亭展出，在全暗的空間當中，千絲萬縷透過幽微的白光，交錯之處變成星光點點，如同E亭延伸自美術館的獨立空間特性，千田的作品就像自成一處的「星叢」般。

而此次法國、瑞士與日本籍等三組藝術家和團隊，雖未能親自到現場布展，仍以視訊與執行團隊連線，確保安裝如常進行，可見藝術家們對藝術節的重視。

▲▼國立臺灣美術館「2021臺灣國際光影藝術節」布展現場。（圖／國立臺灣美術館）

▲▼國立臺灣美術館「2021臺灣國際光影藝術節」布展現場。（圖／國立臺灣美術館）

▲▼國立臺灣美術館「2021臺灣國際光影藝術節」布展現場。（圖／國立臺灣美術館）

▲▼有用主張〈狂收藏－龍捲風〉作品模擬圖。（圖／國立臺灣美術館）

▲有用主張〈狂收藏－龍捲風〉作品模擬圖。（圖／國立臺灣美術館）

這屆光影藝術節，國美館也特別委託藝術家蔡宜婷及黑川互動媒體藝術，為展覽運用5G網速環境進行創作。蔡宜婷的作品讓民眾可以使用手機連入互動介面，再將自己手中的素材傳送到作品裝置上，成為作品一部分。

▲▼「2021臺灣國際光影藝術節」，今年以「黑暗之光」為主題（參考圖／國立臺灣美術館提供）

▲黑川互動媒體藝術〈光廊〉作品模擬圖。（參考圖／國立臺灣美術館提供）

而黑川互動媒體藝術，則讓民眾掃描QR Code後登入作品網頁，即可在實體的展覽空間裡面，操控作品的光影效果。5G作品的體驗過程，讓人際關係的互動透過網路保持暢通，並未因疫情影響產生斷連，也是一種另類的深刻連結。

▲▼「2021臺灣國際光影藝術節」，今年以「黑暗之光」為主題（參考圖／國立臺灣美術館提供）

▲ 謝佑承、王中原作品〈高壓電〉。（參考圖／國立臺灣美術館提供）

臺灣國際光影藝術節除了戶外光影藝術作品展出，亦規劃為期2天的國際論壇，2月27日及28日分別以「5Ｇ技術與藝術應用」、「從黑盒子到光影方城市」為題，邀請萊普斯團隊、千田泰廣、安可工作室等國際藝術家線上視訊，與鄭先喻、王連晟等國內科技藝術家進行交流，分享最新的國際光節趨勢，並請到國立故宮博物院及兩廳院等單位代表與會，共同討論5G技術與藝術的應用。

▲▼「2021臺灣國際光影藝術節」，今年以「黑暗之光」為主題（參考圖／國立臺灣美術館提供）

▲安可工作室〈環形邊境〉。（參考圖／國立臺灣美術館提供）

臺灣國際光影藝術節展期從2月26日到3月28日，參展的8組國內外藝術家／團隊，包括：安可工作室（瑞士）、萊普斯團隊（法國）、謝佑承 X 王中原（臺灣）、高德亮（澳門）、黑川互動媒體藝術（臺灣）、蔡宜婷（臺灣）、有用主張（臺灣）、千田泰廣（日本）等。

「黑暗之光—2021臺灣國際光影藝術節」將於2月26日開幕，預計邀請表演團體LUXY BOYZ與法國萊普斯團隊的作品〈影格－電玩情節〉進行結合燈光、雷射與音效的演出。在展覽期間，每日晚間5點至10點為點燈時間，將與周邊美術園道商圈、審計新村與老爺大毅行旅合作，推出看展串連活動，民眾只要下載「藝FUN NEXT」APP程式，並登入會員、出示活動相關證明，即可享有店家優惠。

黑暗之光─2021臺灣國際光影藝術節
展覽日期： 2月26日- 3月28日 
展覽地點： 國立臺灣美術館廣場玻璃帷幕、入口二樓戶外平台、E亭、美術館前方草坪、空橋等戶外空間

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