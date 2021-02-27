影／台中衝一波！國美館「光影藝術節」美到像CG特效　點燈時間曝

▲國美館「光影藝術節」一開展就引爆話題！（圖／國立台灣美術館提供，以下同）

記者林育綾／綜合報導

國立台灣美術館「光影藝術節」一開展就引爆話題！今年邀請國內外共8組藝術家以「黑暗之光」為主題，象徵照亮被疫情籠罩的黑暗世界，作品結合科技與藝術，部分更運用5G技術，營造魔幻又科幻的氛圍，簡直像電影場景，即日起至3/28每晚5至10時點燈，網友看了實拍照也紛紛留言「好想去！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台灣藝術家蔡宜婷作品「對稱加速度」更運用5G科技創作，民眾可以用手機跟作品互動。（圖／國立台灣美術館）

「台灣國際光影藝術節」邁入第2屆，邀請臺灣、瑞士、日本、法國、澳門等8組國內外創作團隊參展，創作出各種呼應自然現象的大型戶外光影裝置，以「黑暗之光」為主題，象徵以「藝術之光」照亮被疫情籠罩的黑暗世界，從負面中反思正面意義。而此次法國、瑞士與日本藝術家雖無法親自到現場布展，仍以視訊與執行團隊連線，確保安裝如常進行，可見藝術家們對藝術節的重視。

光影藝術節在昨（26）日元宵節開展，正好適逢228連續假期，文化部在臉書分享實拍作品照，表示「真的不是CG特效！」很快引發大批網友按讚分享，紛紛留言互揪「台中人快去看」、「衝台中」、「感覺好漂亮耶！」、「好帥啊啊啊」、「走了啊！」、「想去看！！」

1、千田泰廣 Yasuhiro CHIDA（日本），作品〈日行跡〉

日本藝術家千田泰廣的作品〈日行跡〉選在國美館E亭展出，在全暗的空間當中，千絲萬縷透過幽微的白光，交錯之處變成星光點點，如同E亭延伸自美術館的獨立空間特性，千田的作品就像自成一處的「星叢」般。

千田泰廣以自然經驗為基礎，擅長以「空間意識」和「身體感覺認知」為主題創作沉浸式藝術裝置。曾參與2020「法蘭克福燈光節」、2020「月津港燈節」、2018「義大利羅馬光節」、2017-2018「阿姆斯特丹光節」等。

2、安可工作室 ENCOR（瑞士），作品：〈環形邊境〉

透過科技轉化人對空間的感知，結合各種形式的物理及科技來理解不斷發展的世界，使用光和聲音作為創作媒材，透過實驗性創作動力裝置、動態圖像設計；並擅長帶入當代建築空間，將聲音視覺化及分散至空間之中，挑戰各種媒材的局限性，扭曲觀眾的感知，並給予開放性的思考。曾參與2020「月津港燈節」、2018「里昂燈節」、2016「巴黎當代藝術博覽會」等。

3、有用主張 UxU Studio（台灣），作品：〈狂收藏－龍捲風〉

團隊組成跨界且多元，包含擁有建築、室內、藝術創作、多媒體、工業設計等多重領域背景，具備豐富的學經歷背景、現場創作能力、材料開發與工程經驗。可以融入各種充滿想像力的元素、並且超越規則，達到有所用，甚而超乎所用的目標。

4、高德亮（澳門），作品：〈座標系列－樹林〉

善於運用雷射和光線，投影製造自然又科幻的空間。以光影來呈現晝夜、光譜在時間中的流動，以及空間中每個個體當下的狀態與變化，新穎的數位互動，呈現內斂中帶點活潑的反差與衝擊。曾經參與過2019及2020「台北白晝之夜」、2019「台南月津港燈節」等。

5、黑川互動媒體藝術（台灣），作品：〈光廊〉

「黑川互動媒體藝術」是台灣新媒體藝術團體。擅長透過互動科技、電子機械、網路、燈光為媒介，探討與省思人與科技、網路之間的關係，曾獲邀參加荷蘭V2動態媒體藝術中心駐村藝術家，作品曾展出於「阿根廷國際電子藝術節」、「台北數位藝術節」等。

此次作品運用5G網速環境進行創作，民眾掃描QR Code後登入作品網頁，即可在實體的展覽空間裡面，操控作品的光影效果。5G作品的體驗過程，讓人際關係的互動透過網路保持暢通，並未因疫情影響產生斷連，也是一種另類的深刻連結。

6、萊普斯團隊 Groupe LAPS（法國），作品：〈影格－電玩情節〉

以LED照明裝置結合音樂及科技聞名，擅長運用空間，並進行程式編排融入裝置劇情。曾參與2019「英國利物浦河道光節」、2019「巴黎白晝之夜」、2019「柏林光節」、2019「美國巴爾的摩光之城」、2018「阿姆斯特丹光節」、2017「加拿大蒙特婁燈光節」、2017「馬德里白晝之夜」等。

這次依照國美館戶外玻璃帷幕的場地條件，重新設計出「100個燈管人」的逐格動態。

7、蔡宜婷（台灣），作品：〈對稱加速度〉

2016年開始以藝術團隊「沃手工作」發表戶外環境光裝置與燈光計畫，以光的色析於回歸在自然的循環衍序關係中探尋。曾獲臺北藝術大學新媒體藝術創作卓越獎首獎、桃源創作獎首獎、當代藝術賞銀賞、並獲邀於荷蘭阿姆斯特丹「NEU NOW」藝術季展出、法國「馬賽CHRONIQUES數位藝術雙年展」展出。

此次作品運用5G網速環境進行創作，民眾可以使用手機連入互動介面，再將自己手中的素材傳送到作品裝置上，成為作品一部分。

8、謝佑承 X 王中原（台灣），作品：〈高壓電〉

謝佑承畢業於國立臺北藝術大學新媒體藝術學系。創作常以現場製作、影像、物質材料等不同形式與媒材，發展以光為存在辯證的系列作品。王中原畢業於倫敦大學金匠學院設計研究所，作品媒材多使用裝置與聲音等複合形式，觀察生態系中人、生物、環境間的互動與影響。兩人透過計畫的合作，不限於媒體、空間裝置與聲音，關注當前世界人與自然的交互關聯，乃至集體的共感記憶與生存空間。

▼影／第2屆光影藝術節，無法親自前來的國外藝術家打招呼：

「黑暗之光—2021台灣國際光影藝術節」展期從2月26日到3月28日，每日晚間5點至10點為點燈時間，將與周邊美術園道商圈、審計新村與老爺大毅行旅合作，推出看展串連活動，民眾只要下載「藝FUN NEXT」APP程式，並登入會員、出示活動相關證明，即可享有店家優惠。

黑暗之光─2021台灣國際光影藝術節

展覽日期：即日起至2021年3月28日

開燈時間：17:00－22:00

展演場地：國立臺灣美術館（廣場玻璃帷幕、入口二樓戶外平台、E亭、美術館前方草坪、空橋等戶外空間）

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來