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「賺50捐30」窮得很開心　嘉義活菩薩：阿爸說世上還有更多可憐人

何振達深受父親何火煉影響，以「取之於社會，用之於社會」當作座右銘，捐米40年，造福許多需要幫助的人。（圖／讀者提供）

▲何振達深受父親何火煉影響，以「取之於社會，用之於社會」當作座右銘，捐米40年，造福許多需要幫助的人。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

嘉義縣溪口鄉民何振達（阿達哥）不畏貧苦、身殘，年年捐白米助貧，一捐就是40年，成為當地佳話，阿達哥表示，自小從小跟著父親出門賣雞蛋，父親教育他錢夠用就好，世上還有更多可憐的人，「我們如果一天賺50元，爸爸就會捐30元出去，留20元吃飯，這樣就很開心了。」

阿達哥每年捐出4千包白米給需要的人，40年來，至少花了4千萬元做善事，他笑著說：「若是自己一天吃兩餐，一點都不痛苦，但看到有人一天只吃兩餐，就會很痛苦。」因此，即使自己住的鐵皮屋頂有破洞待整修，阿達哥還是笑著說：「不影響啦！」

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被譽為「溪口之光」的何振達為善不欲人知，單純的他期盼他人不要再經歷貧窮的痛苦。（圖／黃威彬攝）

▲被譽為「溪口之光」的何振達為善不欲人知，單純的他期盼他人不要再經歷貧窮的痛苦。（圖／CTWANT提供）

阿達哥的父親何火鍊當年為了養家，每天清晨就騎著腳踏車，前往100多公里遠的南投竹山賣雞蛋，懂事的阿達哥常陪著父親翻山越嶺，「跟阿爸出門的時候，他會告訴我，雖然家裡窮，但省一點還是可以餵飽自己，世界上有更多可憐的人。」

「跟阿爸一起在路邊吃便當的滋味真好，我雖然窮，但至少還有個愛我的阿爸。」阿達哥回憶，父親賣雞蛋一天若賺50元，只會花20元買兩個便當，父子倆一起吃，剩下的30元全捐出去，父子倆才會心滿意足地踏著腳踏車返家。

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