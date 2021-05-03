10年生10孩！29歲男「不會用保險套」狂生　拒結紮理由曝...扯爆

▲韋國則龐大的一家。（圖／新浪綜合）

圖文／CTWANT

全球出生率持續下滑，台灣更是面臨嚴重的少子化危機，不過大陸廣西這對夫妻，10年內生了10個孩子，而夫妻倆才29、30歲，被問到為何不做好防護措施，老公表示「不會用」，引發外界關注。

綜合陸媒報導，廣西自治區都安縣小農村一對夫妻韋男和蒙女，2人結婚10年生了10個孩子。韋男表示，因為不懂避孕，不會用保險套，所以才會一直生。至於為何不做結紮手術？他擔心手術以後不能做體力活，沒辦法打工賺錢養家。

▲韋國則。（圖／翻攝自澎湃新聞）

據了解，韋男每天打零工賺200人民幣（約360元新台幣），但不是每天都有工作可以做，一個月收入約4～5000人民幣（約1.7～2.1萬元新台幣）。因為沒有錢，韋男在政府和村民的幫助下，住在扶貧安置房內，每個月還可以拿到350人民幣（約1500元新台幣）的補助，以及各種津貼等，

因為經濟困難，家中有4個孩子從懷孕到出生都沒產檢過，甚至生產也是在家中。即使如此，韋男仍非常有信心，直言自己一天賺200人民幣可以養活全家，「養活這麼多孩子沒有問題，慢慢打工給孩子們賺學費」。

▲ 韋國則認為自己如果做結紮手術，身體不行就無法打工賺錢養小孩了。（圖／翻攝自澎湃新聞）

消息一出，網友罵聲連連，「拿女人當生孩子的工具」、「站在他孩子的角度，真是倒了八輩子霉」、「我不懂政府為什麼要給這種人錢」、「真是可怕」、「越窮越生，越生越窮」。

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