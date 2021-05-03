快訊／大雨來了！午後雷雨擴大　周三鋒面快閃「全台都下」

▲今東半部易有雨。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（3日）清晨對台東縣發布「大雨特報」，偏東風影響，今東南部地區有局部大雨發生的機率，請注意。氣象專家吳德榮表示，周三梅雨季首波移動性鋒面快速通過，鋒面結構不強，但帶來不穩定大氣，配合午後的激發機制，中部以北及東半部有局部陣雨或雷雨發生的機率，南部地區亦有局部短暫降雨的機率；周六、周日梅雨季第二波移動性鋒面接近並通過，鋒面結構雖不強，配合不穩定的大氣，易有對流被激發。

氣象局預報員林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今台灣附近中層水氣增多，吹偏東風，迎風面東半部降雨機率較高，清晨至現在已有局部較大雨勢，台東東河時雨量達24.5毫米，目前日累積雨量70多毫米。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）



林定宜說，今西半部上午多雲，午後天氣較不穩定，山區有局部短暫陣雨，近山區平地降雨機率提高；清晨各地低溫22至25度，白天西半部高溫29至31度，東半部27、28度。

林定宜表示，周二水氣減少，吹東南到偏南風，東半部降雨減小，西半部午後山區有局部短暫雨，但範圍也縮小；周三鋒面通過，東半部有短暫雨，北部、中南部山區有局部短暫雨，至於中南部平地不太會下雨，由於鋒面屬於移動性，降雨時間不長，約維持一天。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜分析，周四、周五東半部有短暫雨，西半部多雲到晴，午後山區有局部短暫雨；周六、周日鋒面在台灣北部海面，沒壓下來，至於會不會通過還要再觀察，目前預報北部、東半部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨，由於鋒面也是移動性，對解除水情幫助有限。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今、周二各地為多雲時晴、白天暖熱、早晚仍偏涼；東南風帶來的水氣增多，東半部有局部雨，並有較大雨勢，西半部山區午後有局部短暫陣雨的機率。



吳德榮提醒，周三梅雨季首波移動性鋒面通過，鋒面結構不強，但帶來不穩定大氣，配合午後的激發機制，中部以北及東半部有局部陣雨或雷雨發生的機率，南部地區亦有局部短暫降雨的機率，北台灣氣溫稍降；周四、周五鋒面遠離，各地好轉為多雲時晴，白天暖熱早晚涼，大氣仍不穩定，山區午後有局部陣雨的機率。



吳德榮說，周六、周日梅雨季第二波移動性鋒面接近並通過，鋒面結構雖不強，配合不穩定的大氣，易有對流被激發，北台灣氣溫稍降；由於為末期的模擬，模式仍在調整中，應持續觀察。