財政部新推「手機報稅」5步驟超簡單　實測5分鐘飆速完成申報

▲財政部為了方便民眾報稅，今年首度推出「手機報稅」。（圖／翻攝自免費圖庫123RF）

記者趙蔡州／綜合報導

時間又到了5月報稅季節，財政部為了方便民眾報稅，今年首度推出「手機報稅」，民眾只要透過手機連上財政部官網，進入指定的報稅網頁後，輸入行動電話及健保卡等相關資料，不需要讀卡機就能輕鬆申報。記者2日晚間實際測試，短短5至10分鐘就能完成報稅，整個操作過程相當流暢。

考量到新冠肺炎因素，加上每次到了報稅季節，臨櫃總是被排隊人潮擠滿，財政部今年首度開放手機報稅，只要簡單「驗證身分」、「填寫資料」、「確認稅額」、「選擇繳（退）稅方式」、「確認申報完成，下載」等5項步驟，就能完成申報，整個過程不需要提前下載App、準備讀卡機或各種紙本資料。

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由於綜所稅申報1日開跑時正好處於周末，民眾無法透過臨櫃辦理，但仍可以用網路進行申報。根據財政資料中心統計，截至2日下午5時，總共有23萬多件完成申報，其中使用「手機認證」的有約11.5萬件，其餘如「自然人憑證方式」、「健保卡+密碼」各為5.2萬、4.8萬，手機認證快速成為最受歡迎的報稅方式。

▲記者2日晚間實際測試「手機報稅」，短短5至10分鐘就能完成報稅，整個操作過程相當流暢。。（圖／財政部官網）

記者2日晚間實際測試，透過手機點進財政部官網，手機版報稅指定網頁後，選擇「行動電話認證」，接著只要輸入身分證，選擇電信業者、手機門號及健保卡卡號（12碼），通過認證後就能繼續完成剩下4項步驟，短短5至10分鐘就能完成報稅，整個操作過程相當流暢。

由於不需要提前準備，只要手機及健保卡就能輕鬆認證，就有資安專家擔心，可能會有不肖人士藉此進行詐騙，建議民眾若要使用「手機報稅」，務必要從財政部官網進入，不要使用其他網站的超連結，還有若是接到自稱財政部人員電話，也要小心可能就是詐騙。

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