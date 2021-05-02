西藏考古發現「千年黃金挖耳勺」　網驚：耳朵「鑲金」都沒它貴！

▲「雄獅鳥紋金耳勺」受到許多網友的關注。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

西藏文物保護研究所近日公布了拉薩「當雄墓地」搶救性考古發掘的成果，其中一項出土文物「雄獅鳥紋金耳勺」，受到大量關注，許多網友都驚嘆，古代貴族竟然用「黃金挖耳勺」在挖耳屎，實在太奢華了。

根據陸媒報導，由西藏自治區文物保護研究所主持搶救性的發掘為期近5個月，發掘出土了金銀器、青金石、瑪瑙、珊瑚、綠松石、玉石、珍珠等飾件，以及陶器、銅器、鐵器、漆器殘片、石製品等。

其中，出土的一個雄獅鳥紋金耳勺，專家認為它柄部的朱雀造型有明顯的唐代風格，顯示了吐蕃與唐朝等地文化的交往。專家表示，這個金耳勺的造型和裝飾紋樣有明顯的唐代紋樣的風格，「比如說金耳勺的柄部是朱雀，這個朱雀在唐代兩京地區，金銀器還有石刻的線刻紋樣上都出現跟它比較相類似的。」

資料顯示，吐蕃是由古代藏族在青藏高原建立的政權，自松贊干布至朗達瑪傳位九代，延續兩百多年。貞觀十五年（641年）文成公主遠嫁吐蕃，成為吐蕃贊普松贊干布的王后。

「黃金挖耳勺」也受到許多網友的關注，許多人都驚嘆千年前就有挖耳勺這樣的發明，而且與現代人使用的並沒有太大差別，也有人認為古代貴族竟然用黃金來挖耳屎，實在太過奢華，「鑲金的耳朵都沒這個貴！」