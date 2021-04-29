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孩子沒死就繼續購物！　雲南再傳惡劣導遊逼遊客買珠寶

記者魏有德／綜合報導

雲南西雙版納近日傳出一則導遊逼遊客買珠寶的影片，影片中有名女子蹲在地上與生病要進行手術的兒子通話，因而沒有進去珠寶店購物，不過，旁邊的導遊卻語出驚人地表示，「孩子沒死就得進去購物。」引起這名女子不滿，雙方隨即發生爭執，過程全被一旁的民眾拍下。

▲雲南一名女性遊客遭導遊嗆「孩子沒死就得購物」。（圖／翻攝漩渦視頻）

▲雲南一名女性遊客遭導遊嗆「孩子沒死就得購物」。（圖／翻攝沸點視頻）

《澎湃新聞》報導，一名遊客在西雙版納某購物點時，接到家人「兒子生病要做手術」的視頻通話。隨後，該遊客與導遊發生爭執，遊客稱被導遊怒懟，「孩子沒死就得進去購物」。該導遊的行為，引發眾多網友譴責。

由釋出的影片可以發現，一名女性遊客在鏡頭旁怒喊，「我說在這蹲著不行嗎？孩子在手術室呢，孩子又沒死，這是你說的話嗎？你還有人性嗎？看你遭報應不？」影這則片在微博迅速傳開，不少網友也紛紛跳出來批評導遊。

網友表示，「這是人說的話」；「怎麼能說這麼傷人的話，這還想讓人買東西」；「嫌自己錢掙太多？這是什麼操作？」；「還帶詛咒，可怕！」

對此，雲南西雙版納政府火速開鍘，涉事旅行社和導遊涉嫌指定遊客購物，並且旅行社還存在安排另行付費項目等違法違規行為。執法部門已經對西雙版納景洪游趣國際旅行社涉嫌組織指定購物、變更行程，對導遊涉嫌強迫購物等違法違規行為開展進一步調查。同時，對品翠軒珠寶店責令關停，並就其是否存在價格虛高、以次充好等違規行為展開調查，最終調查結果和處理情況將向社會公佈。
 

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