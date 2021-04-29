美熟女亂倫已婚堂弟！甜蜜同居噩夢開始…超恐怖近況曝：崩潰割腕

▲美熟女和表弟亂倫同居。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

談個戀愛談得像坐牢，那就不是甜蜜而是恐懼了！家住上海浦東的宋姓女子，就在這樣的恐懼中度過了2年多。她幾年前離婚獨居，沒想到已婚的堂弟卻突然猛烈追求，之後抵擋不住溫柔攻勢，竟和對方談起了戀愛，但是這樣扭曲的感情註定結局不完美，最近她甚至為了脫逃割腕自殺。

據《看看新聞》報導，章姓男友有點特別，是從堂弟演變而來的。1996年，宋女的叔叔離婚後再娶，娶得就是章男的母親。所以，當時13歲的章男和16歲的宋女是堂姐弟關係。可是那時，兩人關係沒有什麼特別，甚至話都很少說。

但等兩人都長大，各自結婚生子後，章男突然開始猛烈追求宋女。這個時候，雖然宋女是離婚單身，男方卻是實打實的有婦之夫，但兩人都沒在乎，直接住到一起同居了。

沒想到，宋女的倒霉時光就從此開始。章男沒有工作，有大把時間，就跟著宋女，甚至工作都跟著，但卻禁止女友跟別人外出。只要是男性，章男完全禁止女友接觸。

之後，宋女受不了這樣的控制狂男友，憤而分手，搬回自己家。這下，章男露出了恐怖面目，他隔三差五就去宋女家樓下砸門叫罵，搞得周圍鄰居都不得安寧。她最後被逼得精神崩潰，跑到章男家門口割腕自殺。

萬幸搶救及時，宋女脫離了危險。但在醫院急救室裡，章男放話，宋女如果跟他分手，死也不能放過她。最近，宋女看透了章男的自私嘴臉，買了個攝影機錄下對方滋擾的證據，向警方報案。

最終，章男因犯尋釁滋事罪，獲刑1年半。

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