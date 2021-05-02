「中油的油比較純」是都市傳說？　網推1關鍵：真的有差

▲中油直營店汽油品質多年來被流傳說品質比其他家更好。（圖／記者姜國輝攝）

記者張靖榕／綜合報導

「中油的油比較純」是台灣流傳已久的傳聞，甚至還有直營店與加盟店的差別，這條能夠影響二手車賣價、車況、催油門順暢度的傳聞究竟是否為真？最近又掀起網友新一波的討論，許多人紛紛回答「真的有差」。

長期流傳有如都市傳說的傳聞「中油的油比較純」，不僅讓許多車主在賣車時只要標榜「我的車一路上都加中油」，就能夠提高車價，還有許多好處，一名網友在PPT八卦板發文指出，就他個人經驗，「以前騎摩托車時用力加速會有頓挫，聽了我伯父的話改加中油，沒想到就真的順暢許多！」

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原PO好奇如果真有這樣的差別，那民營加油站是否真有透過向中油購油再加料賣出以降低成本的情況，「有人有八卦嗎」？

對此網友紛紛回覆，「真的有差」、「認真回，比較後真的加中油直營較好」、「關鍵在直營店」、「真的比較順」、「拿老車來比最明顯，直營的不太會放屁、加盟的一回油就蹦」、「加盟的問題比較多」

不過也有網友認為此話真的單純就是都市傳說，「現在應該跟台塑沒什麼差，加盟可能為了盈利混搭劣質油」、「我都加台塑」。另外也有網友點破「中油的油比較純」存在一個邏輯上的錯誤，便是石油本來就是混合物，大家在說的「比較純」到底該怎麼定義？事實上應是人們在討論加中油的油時，騎車或開車感覺比較好、油質感覺比較乾淨，沒有過度積碳和問題比較少，才會說中油的油更純，而非指油本身是純物質非混合物。