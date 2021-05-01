神壇起火！女住戶嚇壞躲廁所　消防員「拚命衝進火場」驚險救援

記者趙蔡州／綜合報導

新北市新莊一棟公寓4月18日發生火災，消防人員獲報前往救援，過程中得知有一名20歲女子受困在屋內廁所，裕民分隊小隊長蘇百川隨即涉險進入火場，一邊前進一邊不斷大吼「有人在嗎」，最後順利找到並救出受困女子，對方脫困後不斷感謝「謝謝你找到我」。其他網友看了搜救畫面後也說「這才是真英雄」。

事件發生在4月18日上午8時許，新北市新莊一棟公寓10樓發生火警，客廳中的神桌不明原因突然起火燃燒，火勢迅速蔓延整層房子、屋內滿滿濃濃，儘管有住戶在火災發生時成功逃出，仍有一名20多歲女子受困，為避開火焰及濃煙躲進廁所，情況相當危及。

▲公寓火警，消防員急滅火。（圖／新北消防發爾麵授權使用）

新北市消防局接獲通報，派遣大輛人車趕到現場搶救。影片中可以看見，小隊長蘇百川進入火場，布置水線滅火時，一名住戶在門外透露，還有女子受困在廁所，由於廁所門通常無法阻擋火勢及濃煙，他立刻詢問廁所的確切位置，隨即涉險進入火場，一邊前進一邊不斷大吼「有人在嗎」

蘇百川順利在廁所找到仍倖存的受困女子，趕緊拿出面罩給對方摀住口鼻，一邊帶領對方快速離開火場。女子平安獲救後，激動的與親人相擁，也不斷對蘇百川感激說「謝謝你」、「謝謝你們找到我」。

▲消防員順利救出受困女子。（圖／新北消防發爾麵授權使用）

新北消防發爾麵日前在臉書分享搜救畫面，影片吸引了超過千人按讚留言，有人說「辛苦了，喊有人嗎，都喊到燒聲了，有你真好」、「真正的英雄是像您們這樣的人，而不是逞兇鬥狠的那種」、「救人心急的態度讓人欽佩啊」。

新北消防局也提醒，神明桌也要注意用火及用電，應定期清潔或檢查線路，預防積汙導電導致起火危險，若真的不幸發生火警，「千萬別躲廁所，廁所門無法防止火災毒煙入侵」。

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