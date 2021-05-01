　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

神壇起火！女住戶嚇壞躲廁所　消防員「拚命衝進火場」驚險救援

記者趙蔡州／綜合報導

新北市新莊一棟公寓4月18日發生火災，消防人員獲報前往救援，過程中得知有一名20歲女子受困在屋內廁所，裕民分隊小隊長蘇百川隨即涉險進入火場，一邊前進一邊不斷大吼「有人在嗎」，最後順利找到並救出受困女子，對方脫困後不斷感謝「謝謝你找到我」。其他網友看了搜救畫面後也說「這才是真英雄」。

事件發生在4月18日上午8時許，新北市新莊一棟公寓10樓發生火警，客廳中的神桌不明原因突然起火燃燒，火勢迅速蔓延整層房子、屋內滿滿濃濃，儘管有住戶在火災發生時成功逃出，仍有一名20多歲女子受困，為避開火焰及濃煙躲進廁所，情況相當危及。

▲▼客廳神壇起火！女子「躲廁所」　消防人員衝火場爭秒搶命救援（圖／新北消防發爾麵授權使用）

▲公寓火警，消防員急滅火。（圖／新北消防發爾麵授權使用）

新北市消防局接獲通報，派遣大輛人車趕到現場搶救。影片中可以看見，小隊長蘇百川進入火場，布置水線滅火時，一名住戶在門外透露，還有女子受困在廁所，由於廁所門通常無法阻擋火勢及濃煙，他立刻詢問廁所的確切位置，隨即涉險進入火場，一邊前進一邊不斷大吼「有人在嗎」

蘇百川順利在廁所找到仍倖存的受困女子，趕緊拿出面罩給對方摀住口鼻，一邊帶領對方快速離開火場。女子平安獲救後，激動的與親人相擁，也不斷對蘇百川感激說「謝謝你」、「謝謝你們找到我」。

▲▼客廳神壇起火！女子「躲廁所」　消防人員衝火場爭秒搶命救援（圖／新北消防發爾麵授權使用）

▲▼客廳神壇起火！女子「躲廁所」　消防人員衝火場爭秒搶命救援（圖／新北消防發爾麵授權使用）

▲消防員順利救出受困女子。（圖／新北消防發爾麵授權使用）

新北消防發爾麵日前在臉書分享搜救畫面，影片吸引了超過千人按讚留言，有人說「辛苦了，喊有人嗎，都喊到燒聲了，有你真好」、「真正的英雄是像您們這樣的人，而不是逞兇鬥狠的那種」、「救人心急的態度讓人欽佩啊」。

新北消防局也提醒，神明桌也要注意用火及用電，應定期清潔或檢查線路，預防積汙導電導致起火危險，若真的不幸發生火警，「千萬別躲廁所，廁所門無法防止火災毒煙入侵」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市　活動細節曝光
剛車聚完…重機車主台3摔車「磨地50公尺」亡　百萬杜卡迪毀了
父母打完疫苗「直奔夏威夷」出遊　才剛抵達…兒現症狀確診亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

吸K菸駕車撞死女騎士...「切香腸法」神詭辯　卻少一張證件完敗

神壇起火！女住戶嚇壞躲廁所　消防員「拚命衝進火場」驚險救援

剛車聚完…重機車主台三線摔車「磨地50公尺」亡　百萬杜卡迪毀了

機車雙載撞小黃墜水圳2死　18歲高中男無照載建教班麻吉

史上最衰二房東！房客偷藏「衝鋒槍」…收不到租金還被羈押

媽滑IG瞄見「鹹豬手撫少女胸」噁照　火大衝警局報案：是我女兒！

泰山男遭砍昏倒！腿部20公分環狀刀傷　變態凶手傳照片請人報案

台中留美歡送趴驚爆猝死！24男女學生摩鐵大混酒　25歲男送醫亡

新北警秒改名！酒店嗆高雄警改調金山分局　不佩槍擬列汰除名單

不給好康就狂按喇叭搗蛋！他硬賴迪化4店家：害我吃壞肚子　

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

追嫌犯10km後他棄車逃險撞民宅　勇警跳上駕駛座急剎車阻悲劇！

超狂助理潛伏實況主家中4小時！開火煮泡麵、浴室洗頭都沒被發現

吳慷仁「結婚是重要選項」一定會公布　大方談邵雨薇：我是她粉絲..還差點爆雷XD

超派米克斯狂吠誓死捍衛家園！　郵差先生調皮放慢動作悄悄離開

消失6年男友突出現：妳這一輩子注定是我的　一回來就求婚...陳意涵「為什麼我要等你！」

吸K菸駕車撞死女騎士...「切香腸法」神詭辯　卻少一張證件完敗

神壇起火！女住戶嚇壞躲廁所　消防員「拚命衝進火場」驚險救援

剛車聚完…重機車主台三線摔車「磨地50公尺」亡　百萬杜卡迪毀了

機車雙載撞小黃墜水圳2死　18歲高中男無照載建教班麻吉

史上最衰二房東！房客偷藏「衝鋒槍」…收不到租金還被羈押

媽滑IG瞄見「鹹豬手撫少女胸」噁照　火大衝警局報案：是我女兒！

泰山男遭砍昏倒！腿部20公分環狀刀傷　變態凶手傳照片請人報案

台中留美歡送趴驚爆猝死！24男女學生摩鐵大混酒　25歲男送醫亡

新北警秒改名！酒店嗆高雄警改調金山分局　不佩槍擬列汰除名單

不給好康就狂按喇叭搗蛋！他硬賴迪化4店家：害我吃壞肚子　

雷達出現漁船鵝鑾鼻海域滯留　機警管制官派遣展開12hrs海上救援

吸K菸駕車撞死女騎士...「切香腸法」神詭辯　卻少一張證件完敗

影／申皓瑋化身蛛蛛人　跳上全壘打牆五星級美技接殺

神壇起火！女住戶嚇壞躲廁所　消防員「拚命衝進火場」驚險救援

蔡英文公布「本土病例足跡」！遍布5縣市　活動細節曝光

泰迪優質先發飆10K、蘇智傑滿貫　統一5比3送富邦3連敗

華為小公主跟男神一起加盟「人氣陸綜」！　網狂酸：不想看資本的女兒

掰了球星未婚夫　翹臀珍爆「3度家中約會」舊愛班艾佛列克！

精緻花朵公主頭好難綁？手把手圖解教你輕鬆就學會

私娼寮驚見《戲說》女星怒罵白嫖客！拍戲太逼真路人圍觀

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

社會熱門新聞

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

台中女高中生遭撞死　司機：只有2個選擇

16歲女學霸遭輾亡　父：公車靠著妹妹停下

驚悚畫面曝！女高中生遭公車撞死　同學直擊嚇傻

高一女赴美進修卻被撞死　父痛：整條馬路都是屍塊

台新銀行八德大樓火警！托嬰中心數名嬰兒待救

國中女上學消失4天　媽崩潰：被下藥就毀了

高級旅館員工「廁所不倫」打工妹　判賠40萬

趙介佑警局「拍照PO臉書」北投分局被問到結巴：痾

輾斃高一女學霸！司機赴靈堂「8度鞠躬致歉」　

18歲雙載機車闖紅燈遭撞飛　2人飛落水圳1死1失蹤

公車輾斃女學霸　招魂7次失敗...父淚：掛心學業

人妻戀上小20歲嫩妹：連續銷魂1天1夜

泰山男遭砍昏倒！變態凶手傳照片請人報案

更多熱門

相關新聞

南韓變電所清晨爆炸！住戶敲醒鄰居喊逃命

南韓變電所清晨爆炸！住戶敲醒鄰居喊逃命

南韓大田市一處變電所今（1）日清晨突然發出巨響，隨後周遭開始燃起熊熊烈焰，火勢直到消防人員到場後2個多小時才宣告撲滅，造成附近地區6萬4千多戶停電，幸好目前尚未傳出人員傷亡，不過附近住戶仍對巨響餘悸猶存。

台新大樓起火濃煙狂竄　幸未波及托嬰中心、月子中心

台新大樓起火濃煙狂竄　幸未波及托嬰中心、月子中心

印度醫院失火18死　病患躺床活活燒成焦屍

印度醫院失火18死　病患躺床活活燒成焦屍

屁孩當街燒4車：想看車爆炸飛起來！雪佛蘭全毀

屁孩當街燒4車：想看車爆炸飛起來！雪佛蘭全毀

汐止警匪追逐傳爆炸　消防車集結真相曝光

汐止警匪追逐傳爆炸　消防車集結真相曝光

關鍵字：

火災

讀者迴響

熱門新聞

案1128按摩一小時！3月才查獲「小姐做半套」

福原愛激怒日本人2原因「非偷吃」

生到累了！媽曝老公產子爆笑照

鬼澤CP 8年了！鬼鬼曬照喊話玉澤演勾回憶殺

17歲狠毒嫩妻正面身影曝　長髮低胸背景起底

《7號房》鄭元燮離世！冤獄15年遺願：想活在沒拷問的世上

「西藏冒險王」屍檢結果大逆轉

「台灣第一AV男優」床上摸Lulu！

上班突然跑回家　竟撞見公公偷吃陌生女子

股票1天賺10萬！他囂張曬照卻糗翻

瑞莎拗她來教台灣選手！「閨蜜教練」背景超狂

中正大學1教師3學生與確診個案共進晚餐

結婚一年沒懷孕　老公「竟然是女人」

抬頭驚見一線生雞！挺大圓肚休息

小屁弟頭頂地練功！汪眼神死撇頭

更多

最夯影音

更多
清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇

清寒女高中生校門前遭公車撞死！　司機「車上有40乘客」：只有2選擇
撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

撞擊畫面曝！女高中生被公車輾斃　國二妹痛哭...司機赴靈堂鞠躬道歉

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

緊急CPR救回昏倒咖啡店闆娘！　帥氣鮮肉男客是「警專海巡生」

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

飼主無聊把虎斑貓染成綠貓解悶 救援後「來不及迎新家」不治亡

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

隋棠經營婚姻之道「可以吵架，學會和好」　《犀利》霸凌傳10年...通話朱芯儀：有點荒謬！

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面