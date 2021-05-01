華航案20人確診「航空器未採檢」？　陳時中說明2點考量：意義不大

▲陳時中出席「第十屆南丁格爾獎頒獎典禮」會後接受訪問。（圖／記者張榮恩攝）

記者嚴云岑／台北報導

華航案延燒到諾富特飯店，目前累積20人確診。指揮中心公布最新病毒基因定序結果，目前共有8人驗出英國變異株，但案1101、1102序列彼此有差異，也與案1120特富諾重症主管及其他機師序列不同，可能為個別事件。由於案1101與1102都是機師，被問及為何未對航空器進行採檢？衛福部長陳時中回應了。

陳時中今（1）下午出席財團法人慈月社會福利慈善基金會「第十屆南丁格爾獎頒獎典禮」，會後接受訪問，回答航空器採檢問題。

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陳時中提到，最初發現病例的時候，航空器已經飛出去了，在執行採檢上有實際上的困難，加上航空公司也有對航空器本身做了基本消毒，整體來說環境已經污染了，再採檢意義也不大。

中央流行疫情指揮中心下午公布最新採檢結果，目前特富諾207名員工經過全面血清篩檢，只有案1120是血清抗體陽性，其餘3名確診者都是抗體陰性，醫療應變組副組長羅一鈞表示，「這告訴我們，沒有發現比1120潛藏更早的感染個案」，感染時序可能在2周以前。

而案1120也驗出與案1078、1079、1091、1092等機師驗出相同的英國變異株，不能排除是人際間的傳播。