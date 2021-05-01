世界美容醫學會AMWC於台北舉行　王正坤醫師發表新書預防醫美副作用

記者林悅／台南報導

世界美容醫學高峰會AMWC與台灣皮膚科醫學會聯合舉辦學術研討會，5月1日、2日，在台北國際會議中心舉行，數千名台灣醫師參與盛會，眾多外國醫師也透過網路視訊平台參與會議。

藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師受邀擔任座長，於會議發表最新版醫學美容教科書「臉部危險區域解剖學」，全力提醒醫師必須預防醫美副作用，讓與會醫師知道那些臉部解剖位置是危險的，在進行醫美治療時，必須避免傷害神經與血管。

世界美容醫學會AMWC於網站上，稱讚台灣在新冠肺炎疫情防治有傑出的成果，可以安全在台灣舉行會議，但是因為世界各國旅行限制，這次會議啟用網路視訊平台，提供外國醫師上網參與會議。王正坤醫師是企管博士與皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長與藝群醫學美容集團總裁，受邀擔任肉毒桿菌素與玻尿酸注射會議的座長，也主持歐美醫師演講的醫學美容經營管理會議，

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民眾與政府最關心醫美副作用，民眾擔心受傷害，政府擔心民眾沒有受到保護，衛福部與醫策會長期推動美容醫學品質認證就是要預防副作用，保障病人安全。於會議現場，王正坤醫師發表醫學美容副作用教科書的中文翻譯版，原著英文版作者是美國整形外科醫學會會長羅里奇醫師(Rod J. Rohrich)，英文書名:「Facial Danger Zones: Staying safe with surgery, fillers, and non-invasive devices」。中文版由王正坤醫師負責翻譯，書名:「臉部危險區域解剖學:安全執行美容手術、注射玻尿酸等填充物、操作雷射與非侵入性儀器」，努力以教科書與學術會議等醫學教育來提高醫療品質。

研習解剖學知識，可以預防醫療副作用，這本醫學教科書呈現臉部大體解剖神經、血管與組織的相關位置，重點呈現解剖學的3D立體結構，也就是加上呈現「相關深度」，這跟2D結構的平面式呈現，有所不同。每條神經血管的走向因人而異，但是每條神經血管從深層筋膜往上穿出到肌肉層的位置有跡可循，變化較少，這種強調解剖相關位置與深度的醫學論文成為近期解剖學研究的主流。

王正坤醫師深信醫學知識是醫學技術的基礎，醫學知識值得持續精進，世界各國醫師與台灣醫師在這次會議充分交流與學習，藉此提供醫美患者更安全的治療方式。

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