事前不知情分局長被調職　柯文哲喊話警政署：不要趁亂安插自己人

記者蘇晏男／台北報導

台北市警察局松山分局中崙派出所16日遭多名黑衣人闖入，事情曝光後，北市警方除前後說法不一致外，還扯出所長滅證、民代關說疑雲，觸怒警政署。不過，對於警政署對相關人員祭出的調職懲處，台北市長柯文哲30日坦言事前不知情，並稱北市府態度是等案情釐清再處理，以免作出不正確的判斷。而柯也冷不防表示，「不要趁亂安插自己的人」。

▲柯文哲30日召開記者會。（圖／ETtoday直播）

柯文哲30日下午召開記者會，批評陳家欽直接要求自己屬下交手機、調閱通聯記錄，甚至接受測謊，已違反程序不正義，司法還是國家最後一道防線，最重要的是有程序正義，若不遵守的話，只會錯上加錯。

柯文哲表示，北市府的態度是等案情釐清後，再作人事調動，以免大家在壓力之下作出不正確的判斷。柯也冷不防說：「不要趁亂安插自己的人。」

媒體詢問，會不會認為北市警察局長陳嘉昌太快答應交出手機？是否有事先向柯文哲報備？柯文哲表示，這就是長官壓力，但他認為這是不對的。

如何看待警政署越過台北市辦案？柯文哲說：「我不想介入他們之間的這些...不管民進黨是高層或是什麼...」話未說完，柯文哲轉而重申，司法是國家最後一道防線，警政署要遵守程序正義，不然只會錯上加錯、製造更多問題。

至於是否事前知情松山分局長被調職的人事案？柯文哲表示，「我是事後被通知」，警政一條鞭，局長、分局長的任命、調換，他尊重警政署的權力，「但坦白說，在我任內，反正他們要調誰就調誰，從來也沒有問過我」。