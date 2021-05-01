英國首相強生私人手機號碼曝光！　網路上流傳15年「現在還打得通」

▲英國首相的私人手機號碼在網路上流傳了15年。（圖／路透）

記者陳致平／綜合報導

你有想過撥一通電話就能打給英國首相嗎？英國首相強生（Boris Johnson）的私人手機號碼遭爆料已公開在網路上流傳了15年之久，這組號碼從公布至今從沒更改過。

根據BBC報導，此消息是由英國八卦媒體Popbitch率先披露。Popbitch在報導中指出，強生2006年擔任在野黨國會議員及影子高階教育部長時，曾因公務關係對外發布一則新聞稿，為了確保自己與記者的聯繫管道暢通，於是在其中附上私人號碼以與辦公室電話。

距今15年前的新聞稿，仍可在網路上搜尋到，因此強生的私人手機號碼才從2006年公開流傳至今。Popbitch的記者拿到號碼後隨即撥打測試，通話轉進語音信箱，話筒彼端傳來「請稍後再撥或傳送簡訊」。

▲英國內政部長對此表示，首相了解自己肩負國家安全，否認會造成國安疑慮。（圖／路透）

對此，英國國安人士表示擔憂，首相私人的手機號碼遭公開恐會引發國安疑慮。前國家安全顧問里基茨（Peter Ricketts）指出，敵對國家與犯罪集團有可能得到首相的聯繫資訊或是進一步竊聽，「做為一名國家領袖，更換手機號碼是維護基本安全的預防手段」。工黨領袖斯塔摩爵士也抨擊道，「這是一種嚴重的情況，會帶來國家安全隱患。」

內政部長阿特金斯（Victoria Atkins）則澄清，首相非常清楚自己肩負國家安全的責任。對此，唐寧街首相府並未否認相關報導，也未回應這組號碼接下來是否會繼續使用，或者是立即更換。