雲嘉南「區域聯防」　逮酒駕5件3人法辦

▲防制酒駕!! 嘉雲南3縣市警局「區域聯防」執法。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

有鑑於廟會高峰期，常見聚會飲宴後酒駕肇事案件，為宣示執法決心，落實「區域聯防」機制，嘉義縣警察局同民雄、布袋分局及保安、交通警察隊，聯合雲林縣警察局斗南分局及臺南市政府警察局新營分局等單位，共同規劃執行全國同步擴大取締酒駕專案。

除擇定轄區交接處之台1線石龜溪橋雲嘉縣市交界，以及台19線厚生橋嘉南縣市交界等周邊重要道路，實施封鎖式路檢攔查酒測，另由水上、中埔等分局同步針對轄內易飲酒場所周邊路段及聯外幹道、橋樑等，採聯合路檢或機動攔查方式取締酒駕，本次專案共動用警力287人，攔查各式車輛達千部以上，計查獲酒後駕車5件(依刑法公共危險罪移送法辦3件)。

酒後駕車極易釀成交通事故，造成人員傷亡、家庭破碎、財產損失，無端付出的社會成本更是難以估算。為更有效防杜酒駕上路，嘉縣警方亦將防制觸角向上溯源，逐一洽訪轄區供應酒類飲宴之營業場所，邀請業者簽立反酒駕協定，請其為消費者提供替代駕駛或聯絡計程車代步等服務，以建構更深入、更即時的預防性通報聯繫網絡，期使人人「醉不上道」，減少酒駕憾事發生。

警方也再次提醒，媽祖文化季，流水席或廟會飲宴機會增加，酒駕機率提高，參加飲宴活動前，請指定不飲酒之親友擔任駕駛接送，或利用大眾運輸、呼叫計程車代步，最能安心盡興並確保交通安全。

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