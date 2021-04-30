17永續東漂吧！　中央地方攜手打造低碳健康慢活台東

▲▼ 台東縣長饒慶鈴率與行政院國家永續發展委員會陳世偉執行秘書，在娜路彎大酒店卑南廳舉辦「東漂吧！17(一起)永續」記者會。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

為使台東加速朝向永續發展國際趨勢邁進，30日台東縣長饒慶鈴率領縣府各局處首長與行政院國家永續發展委員會陳世偉執行秘書，在娜路彎大酒店卑南廳舉辦「東漂吧！17(一起)永續」記者會，共同宣誓中央與地方一起攜手打造永續台東，讓居住在台東成為令人稱羨的慢活模式。

饒慶鈴表示，上週世界地球日，國際上及我國最關注的話題就是2050年淨零碳排放的問題，為因應氣候變遷衝擊，有必要提前達到碳中和的目標，因此台東在去年應綠色和平之邀，簽署了十年內預定達成7項聯合國永續發展SDGs指標。台東已經是一座很低碳的城市，依過去報告顯示，台東縣的人均碳排放量不到全國一半，不過，我們不能以此自滿、自我感覺良好，我們應該更在乎的是永續發展指標達成後面的目地，就是打造永續、健康幸福的城市。

饒慶鈴強調，雖然台東縣是全國最適合觀光、慢活及宜居的低碳永續城市，但縣府各局處仍努力維持減碳的生活與行動，如積極推廣低碳永續旅遊、部落工作假期、有機農業、舉辦在地小農的「慢食節」，各類大型觀光活動皆完整做好減碳及減廢的措施，甚至連醫療部門的偏鄉5G視訊服務、以及綠能發展等都是重要亮眼的減碳政策及手法，這幾年的努力，讓遊客慢慢體驗細細品味台東，珍惜現自然環境，台東是全球最好客城市，期望未來藉由慢經濟讓台東不斷的進化、成長及低碳永續發展，並透過檢視各項指標，逐步達到低碳永續的健康幸福城市。

環保局指出，今年台東更升級，進一步宣示將針對17項SDGs實施全面性施政檢討，納入聯合國永續發展目標元素，以符合世界各國永續發展倡議，像是促進永續的經濟成長、確保永續的現代能源、提倡終身學習、實現性別平等、保護海洋資源等目標。同時預計今年底公布縣級永續發展自我檢視報告(Voluntary Local Review, VLR)，讓整體發展策略更為周延。為針對17項SDGs作施政檢討，縣府環保局、衛生局及國際發展及計畫處等特別整合「台東縣健康城市及永續發展委員會」，作為未來推動永續發展施政及檢討的跨領域專責組織，透過政策與資源整合及溝通平台，讓縣府每1分資源發揮100分的功能及200分以上的效果。

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