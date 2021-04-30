柯文哲自豪北市車禍死亡少：花東路寬、速度快出車禍就掛了

▲台北市長柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲30日上午主持交通會報，對於北市交通車禍死亡人數下降、受傷人數卻增加一事相當好奇，現場指示交通局研究。柯還開玩笑表示，有人說台北車禍死亡人數較少，是因北市交通堵塞、車速慢，所以撞不死人；若是去花東，路很寬、車速快，一出車禍就掛了，再加上花東只有3家責任醫院，車程又遠，若又沒有好的醫生，「七搞八搞就掛掉了」。

北市警察局交通大隊30日在交通會報報告，今年1至3月北市交通事故6563件，死亡18人，受傷8923人，相比前3年，事故5762人，死亡18人，受傷7595人，肇事件數801人，死亡人數無增減，但受傷人數增加1328人。

另外，今年1至3月外送平台機車事故479件，受傷人數367件，占所有機車事故比率3.8%，也較去年的4.08%低。

北市車禍死亡人數下降、受傷人數增加，引來柯文哲好奇，「到底發生什麼事？」，若是執法民眾意識提高，擺個1、2年看看會不會下降，但受傷人數還是在上升，「你要是說民眾意識改變也是1年而已？那個趨勢還是不對，問題出在哪我也不曉得」，還是要做研究哪裡出問題。

柯文哲笑說，有人會開玩笑說，因為台北交通堵塞、車行速度變慢，所以撞不死人，「你去花東的話，路很寬、車速快，一出車禍就掛了」。

此外，花東沒有急救責任醫院，全東半部只有3家醫院，發生重大車禍就完了，送醫院1個小時又沒有好的醫生，「七搞八搞就掛了」。