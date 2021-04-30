固執女退門號「拒結清帳單」咆哮　挨噴辣椒水怒控警：執法過當

記者邱中岳／台北報導

北市信義分局在8日上午11時許，接獲中華電信報案，表示有一女子霸佔櫃台位子還拍攝員工及客戶資料，警方獲報到場勸阻無效，民眾還與警方爆發拉扯，遭警方拿辣椒水噴灑並帶回派出所，女子不滿控訴警員執法過當。

警方調查，52歲的陳姓女子，在8日上午11時許，跑到中華電信五分埔門市，因為要解除門號退租，門市人員要求要將最後一期帳單繳清，但陳女相當不滿，當場對著中華電信員工咆哮，還拿出手機錄影，並霸佔櫃台位子不肯離去。

▲1名女子霸佔中華電信櫃台，被警方噴辣椒水控訴執法過當，警方表示「並無執法過當」。（圖／記者邱中岳翻攝）

中華電信員工見狀，緊急通知信義分局五分埔派出所，派出所警員獲報到場，發現女子不斷的拿手機拍攝店員並且咆哮，且影響到現場等待辦理業務的其他民眾，警方原本想將人勸離，但對方仍不聽從，警方依規定將人帶回派出所。

警方表示，陳女準備上警車時仍不配合，甚至還拉扯推擠現場處理的警員，警員只能拿出辣椒水控制陳女情緒，陳女被警方帶上車後返回派出所，但卻又在派出所躁動，甚至還出手推擠警方，最後警方只能使用戒具控制女子行動，讓女子冷靜下來。

▲女子霸佔電信櫃台，警方要將人帶回警所，又被女子拉扯，警方噴辣椒水控制女子。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方最後也依照社會秩序維護法送辦，依照社會秩序維護法第68條第2款規定「按藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者」，處3日以下拘留或新台幣1萬2千元以下罰鍰。

最後陳姓女子因滋擾公司行號，所以裁定處罰新台幣1千元，但女子仍不滿意四處投訴「警方執法過當」，信義分局督察組也調查後表示，現場警員使用戒具符合法令規定，執勤過程合宜，所以並沒有執法過當的問題。

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