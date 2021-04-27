誆投資國際公司「請自己去買股票」　商暉TTC吸金1.8億遭搜索

▲香港商暉公司來台佯稱可代投資國際公司，卻是要投資人拿到分紅再自己去買股票。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

由馬來西亞籍男子許益康為首的吸金集團，涉嫌以商暉公司名義，在台鼓吹投資新加坡國際知名公司，並透過「商暉TTC拆分盤」、「兆金黃朝兆金幣」等方案收金，然後拆分「紅利」給投資人，要投資人自己另外去券商買知名公司股票，累計到2019年底詐騙1.8億元，檢調今依《銀行法》搜索約談14名嫌犯到案。

檢調獲報，香港商暉資本管理有限公司涉嫌從2016年10月間起，來台鼓吹投資人把錢投入「商暉TTC拆分盤」，讓商暉公司協助操作投資，2018年5月間，「商暉TTC拆分盤」無預警關閉，集團成員再請投資人把資金投入「兆金皇朝兆金幣」(TRILLIONFINANCECOIN，簡稱TFC）。

專案小組查出，商暉公司和新加坡知名國際公司毫無關係，卻宣稱可代為投資並保證獲利，並將紅利拆分還給投資人，如果投資人希望以個人名義持有該國際公司股票的話，可以拿這份紅利另外找券商買股票。

而先前因ANB&M101吸金案遭起訴的李牧耘，也在商暉TTC案中，提供金融服務平台網站，讓吸金集團招募投資人進行「入金儲值」、「提現」、「轉帳」等服務，總計商暉TTC從2016年10月到2019年12月間止，用不實投資標的吸金達1.8億元。

台北地檢署檢察官黃筵銘27日指揮調查局北機站，搜索約談商暉公司高階幹部劉鴻輝、王金陽、許偉堂等14人，至於商暉公司實際負責人許益康目前人在國外，不在當天約談名單，全案朝涉嫌詐欺、違反《銀行法》罪嫌方向偵辦。

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