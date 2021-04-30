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黑鯊4完整開箱實測：高CP值遊戲手機的好與壞

我們想讓你知道…超高CP值

▲黑鯊4開箱動手玩。（圖／記者洪聖壹攝）

特約記者洪聖壹／綜合報導

小米集團投資的黑鯊科技打造的 5G 遊戲手機黑鯊4 終於登台，該款手機配備 6.67 吋 FHD+ 螢幕，搭載高通S870行動平台，透過升降肩鍵，Flyingv 平台以新台幣 12,900 元對外開放預售，至今已經有 4737 人預購。記者這次搶先取得了接近上市版的陸版黑鯊4幻鏡黑，提供相關的體驗心得給大家參考。

開箱

黑鯊4 的外包裝封面用上了黑＋綠的配色，中間有個 S 的鯊魚標，原廠盒裝除了手機本體跟硬式保護殼之外，提供 120W 的充電器跟 Type-C 傳輸線，但是台灣因為供電電壓的關係，出貨附贈的是 67W 充電器，以目前來說，120W 充電器實測大概 20 分鐘可以從 0% 充到 100%。

▲原廠盒裝中間有個黑鯊的 S 標誌。（圖／記者洪聖壹攝）

▲陸版提供 120W 快充組，黑鯊4手機本體，保護殼，保護貼與原廠說明。（圖／記者洪聖壹攝）

手機外觀

黑鯊4 的手機大小為 163.83 x 76.35 x 9.9mm，重量 210 克，實際拿起來會有點厚實感，兩邊按鍵挺多的，包括內建指紋辨識的電源鍵，兩邊的實體肩鍵，初步使用上需要花一點時間適應。

▲手機大小為 163.83 x 76.35 x 9.9mm，重量 210 克。（圖／記者洪聖壹攝）

翻開手機背後，幻境黑使用了玻璃背蓋，背蓋以 “S” logo 為核心向外擴張，特殊的烤漆會隨著光照角度呈現 X 字型的變化，感覺就好像進入幻境一樣，三主鏡頭設計類似 ROG Phone 5，不過是居中設計。

▲幻境黑使用了玻璃背蓋，特殊的烤漆會隨著光照角度以 S logo 為核心，呈現 X 字型的變化。（圖／記者洪聖壹攝）

▲原廠背蓋以倒三角圍繞三主鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

黑鯊4 的正面配備一片 6.67 吋 FHD+ 的三星 E4 AMOLED 螢幕，這塊螢幕在分享 ROG Phone 5 跟小米11 時已經介紹多次，主要支援 HDR10+ 與 DCI-P3 廣色域、畫面更新率達到主流的 144 Hz，所以螢幕看起來比較鮮豔、對比也比較高一些。而且黑鯊4的觸控採樣率則是提升到高達 720Hz，讓反應時間最快可達 8.3 毫秒，螢幕亮度也有 1300 尼特，以電競手機來說，算是一塊中上水準的全方位螢幕。

▲正面配備一片 6.67 吋 FHD+ 的三星 E4 AMOLED 螢幕，挖孔相當小，最高亮度 1300 尼特。（圖／記者洪聖壹攝）

此外，相較於三星Galaxy S21 的觀音痣、iPhone 12 的瀏海，黑鯊4 的自拍鏡頭孔位跟同樣搭載高通S870 的手機 Poco F3 遮蔽空間都比較小。

手機左側有音量鍵跟支援 5G + 4G 雙卡雙待的 nano-SIM 雙面卡槽。機底跟機頂的部分為揚聲器，傳輸位置使用 USB-C，聽筒的位置內藏在頂部鏡頭上方。

▲左側有音量鍵跟支援 5G + 4G 雙卡雙待的 nano-SIM 雙面卡槽。（圖／記者洪聖壹攝）

▲▼這次揚聲器設計在頂端跟底部，USB-C 傳輸孔位跟 3.5mm 耳機孔都設計在機底。（圖／記者洪聖壹攝）

機身右側提供一對實體升降肩鍵，它是透過多極磁鐵驅動，基本上透過物理切換升降肩鍵來啟用，這種設計有點類似搖桿的 L / R 輔助鍵，不過實際上因為機身較長、較寬的關係，老實說這兩個肩鍵並不適合玩遊戲，用來預設的截圖、切換單手配置來說非常合用。中間有結合指紋辨識的電源鍵。

▲機身右側提供一對實體升降肩鍵，中間是結合指紋辨識的電源鍵。（圖／記者洪聖壹攝）

有趣的是這款手機的聽筒採用獨立內藏式設計，收音孔的位置設計在機身頂部、側邊音量鍵旁邊以及底部 3.5mm 耳機孔旁邊。

▲聽筒採用獨立內藏式設計。（圖／記者洪聖壹攝）

通訊的方面，黑鯊4 支援 5G + 4G 雙卡雙待，其 SIM 卡槽位在手機左手邊，採用雙面 nano-SIM 卡槽設計，SIM 卡槽有獨立防水膠條。

▲黑鯊4採用雙面 nano-SIM 卡槽設計，支援 5G + 4G 雙卡雙待。（圖／記者洪聖壹攝）

效能

黑鯊4 搭載台積電 7nm 製程的高通 S870 行動平台，共推出 8GB+128GB、12GB+256GB 兩種版本，而且是最新的 LPDDR5 RAM + UFS3.1 ROM 組合，出貨預載 Android 11 作業系統、JOYUI 12.5 使用者介面。

▲出貨預載 Android 11 作業系統、JOYUI 12.5 使用者介面。（圖／記者洪聖壹攝）

記者使用安兔兔 V9.0.5-OB 跑分成績得分為 615594 分，順帶一提，這只是在開啟效能模式底下，開啟效能全開的「燒雞模式」使用安兔兔 V9.0.5-OB 跑分成績能夠達到 683195 分。

▲一般效能模式底下，使用安兔兔 V9.0.5-OB 跑分成績得分為 615594 分。（圖／記者洪聖壹攝）

記者另外透過 Geekbench 5 實測成績 CPU 多核運算得分 3324，單核運算也有 1015 的分數，效能得分為 3635，都是中上水準。

在續航力方面，該款手機內建 4,500mAh 電池，大陸支援 120W 極速閃充，受限電壓的關係，台灣方面後續確認提供 67W 快充插頭，記者使用 120W 快充插頭實測，約在 20 分鐘之內，手機從 0% 提升到 60%。

▲陸版提供 120W 特規快充，台版預計提供 67W 充電插頭。（圖／記者洪聖壹攝）

遊戲體驗

身為遊戲手機，黑鯊4 在遊戲體驗方面是透過觸控的方式讓玩家進入遊戲大廳，選擇自己喜歡的遊戲之後，可以進一步設置「通知屏蔽」、「防誤觸」等多項功能，針對喜歡玩 RPG 的遊戲玩家，這手機支援「掛機」模式。

▲黑鯊4遊戲大廳配置，兩側向下滑動就可叫出。（圖／記者洪聖壹攝）

音效方面支援 DTS 音效，聲音由左右兩邊擴散的關係，選擇「環繞立體聲」可以有明顯的包覆感，雖然這個包覆感並沒有像是 Sony Xperia 1 III 錸德明顯，但是相較於其他遊戲手機來說，已經是最佳的狀態。順帶一提，這一代的黑鯊，外放聲音有比較大聲。另外，這支手機也支援變聲的功能，玩家可以變成原聲、蘿莉、御姊、大叔等四種不同的聲音來玩遊戲。

▲音效方面支援 DTS 音效，選擇「環繞立體聲」可以有明顯的包覆感。（圖／記者洪聖壹攝）

不過除了肩鍵，跟 ROG Phone 5 一樣支援一對虛擬控制按鍵跟體感功能，透過配置之後，可以快速在螢幕點按或者翻螢幕的方式來移動角色。而在顯示配置上可以選擇多項遊戲配置，其中提供完全釋放手機效能的「燒雞模式」，顯示配置方面目前繁體中文的文字還是陸版說明，畫面更新率最高提供 144Hz，並且在顏色、圖像增強功能之外，跟 ROG Phone 5 同樣提供「狩獵模式」，藉由畫面反色的形式，方便射擊類遊戲玩家可以快速找到藏匿的敵人。網路配置方面，提供 5G 跟 4G 之間的智慧切換，也支援 WiFi 跟行動數據的切換，讓手機隨時處在最佳網路的狀態。

▲打開遊戲或者部分 Apps 進入燒雞模式，可以效能全開的前提下玩遊戲，不過也比較耗電。（圖／記者洪聖壹攝）

▲顯示配置最高可以選擇 144Hz，而720Hz觸控採樣率需要另外開啟。（圖／記者洪聖壹攝）

做為參考，我實際用這支手機玩《原神》，手感跟使用 iPhone 12 Pro Max 差別不大。不過用來玩《PUBG》跟《英雄聯盟：激鬥峽谷》，在進入「燒雞模式」底下，觸控反饋、畫面流暢度與環繞音效整體體驗真的優於 iPhone 12 Pro Max，而且整體時間約 1 個小時 30 分鐘，手機不會過燙。

▲效能全開在玩FPS射擊類遊戲或者MOBA即時戰略遊戲相當有感。（圖／記者洪聖壹攝）

拍攝

黑鯊4 的自拍鏡頭為 2000 萬畫素、光圈 F2.0，主鏡頭為4,800 萬畫素廣角（F1.79 光圈）＋800 萬畫素超廣角（F2.2 光圈，120 度）＋500 萬畫素 2cm 微距（F2.4 光圈）等三顆鏡頭。

▲配備4,800萬畫素＋800萬畫素超廣角＋500萬畫素三主鏡頭。（圖／記者洪聖壹攝）

除了可應付多種攝影場合外，也具備小米手機有的Vlog 神器、超級夜景等拍照功能，下面提供一些實拍樣張給大家參考：

▲正常光源建築物外拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲正常金屬外拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲正常塑膠外拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲正常布料外拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲逆光HDR實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲超廣角實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲廣角實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲2倍鏡頭實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲逆光實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲4800 萬畫素高清實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲微距實拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲自拍。（圖／記者洪聖壹攝）

▲食物拍攝。（圖／記者洪聖壹攝）

小結：黑鯊4 的好與壞

作為電競手機來說，黑鯊4 的設計並不如今年的華碩ROG Phone 5來得搶眼，不過手機只有 9.9 mm、重 210 克，比起華碩 ROG Phone 5 高達 10.3 mm、重 238 克來說，確實相對薄而且輕。

先說缺點，這次特別設計的肩鍵在遊戲方面實用度不大，設定上也比較麻煩，觀察原因主要是因為機身尺寸的關係，而且機身手感不是很好，跟 iPhone 12 Pro Max 一樣，玩久了對於手指會有一定層度的負擔，建議選購市售手把配件。

好處是整體遊戲體驗的自由度，尤其是遊戲大廳配置的自由度相對直覺，幾乎每一款遊戲都可以加入配置。另外，這支手機的重點是在於影音體驗，它用上一塊三星E4 AMOLED，加上 DTS 環繞音效，玩遊戲還可以設定鮮豔模式，整體來說確實有種用電競螢幕遊玩的錯覺。還有，別忽略了來自小米調整的拍照系統，這次配的三鏡頭已經足以應付各種拍攝場合，拍攝模式也相當夠用。

另一點是黑鯊4 的螢幕觸控反應真的比一般手機還快，整體遊戲體驗遠超過於 POCO F3 或者 Vivo X60 這類的 S870 同級手機，也難怪這次 Flying V 平台開放預售早鳥價 12900 元，至今已經有將近 5000 人預購。

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