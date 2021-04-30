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老婆常上健身房「小鮮肉陪聊天」　醋夫砸48萬跟拍結局超尷尬

記者劉昌松、黃翊婷／台北報導

台北朱姓男子發現妻子2019年間經常上健身房，懷疑遭戴綠帽，於是找來徵信社跟拍，果然拍到妻子與「小鮮肉」一邊運動一邊聊天的畫面，氣得馬上找來妻子對質，才發現原來這位小鮮肉其實是徵信社派去的臥底，先前支付的48萬多元費用相當於全都白費了，於是決定反過來對業者提告。台北地檢署29日依詐欺罪嫌起訴徵信社3名員工。

健身,健身房,女性,運動,正妹（圖／CFP）

▲朱妻上健身房運動，被徵信社安排的臥底人員搭訕。（示意圖／CFP，與本案當事人無關，下同）

據了解，朱男生性多疑，2019年間因為發現妻子經常上健身房，懷疑遭戴綠帽，還到處求神問卜，最後決定委託位於台北市敦化南路的徵信社幫忙蒐證，並懇切地告訴徵信社經理陳洪平，自己已經問過土地公、太歲爺，找他們公司會有成果。

徵信社接案後，先進行2周的「專案行蹤調查」，結果卻是在WORLD GYM大安店附近路口，隨便拍了張行人過馬路的照片，就傳給朱男，還用LINE告訴朱男，「第一堂課教練是男的，明顯看到眼神互動，人很多，所以沒到廁所，今天沒有搞到了」。

朱男誤信照片中影像模糊的路人，就是和妻子的外遇對象，立即付了8萬多元首波專案費用，並同意進行下一階段的「捉姦專案」，預先匯款40萬元。沒想到徵信社收了錢之後，卻派出李國慶到健身房當臥底，和朱妻搭訕、攀談，而且朱妻換到哪個器材，李男就跟到哪，甚至一起離開健身房、一起去附近圖書館，好讓同事偷拍2人互動。

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲朱男懷疑妻子外遇。

朱男收到新照片之後，詢問捉姦成功機率能否超過八成，徵信社人員肯定回答「超過九成」；但是徵信社除了截圖照片之外，不願提供完整的影片檔案，朱男坐立難安，最終自己先受不了，找來妻子質問。妻子一看照片，發現李男就是那天一直糾纏自己的陌生人，和兒子一起上網搜尋徵信社網頁，這才揭穿此人根本就是徵信社成員臥底反串，憤而決定提告。

雖然檢察官一度以徵信社拿了錢有做事等理由，處分不起訴，但經高檢署發回再議。台北地檢署重新檢視雙方聯繫過程，發現徵信社人員整個過程中都在製造陷阱，讓朱男誤認找到妻子的外遇對象，從中詐取48萬多元的費用，於是在29日依詐欺取財罪嫌，起訴徵信社總經理林清軒、經理陳洪平、專案調查員李國慶。

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