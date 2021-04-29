松山黑衣人「96秒關鍵畫面」遭滅證　所長認隱瞞：忌憚教官

記者黃翊婷／綜合報導

台北市松山警分局中崙派出所日前發生黑衣人闖入鬧事事件，監視器畫面卻遭人刪除變成「黑畫面」，正副所長許書桓、顏敏森28日前往台北地檢署接受密訊。據了解，許書桓坦承之所以隱瞞此事，是因為忌憚教官楊忠蒞握有常訓核分權限，但這部分的說詞，並未獲得檢方證實。

▲松山警分局。（圖／記者張君豪攝）

黑衣人事件爆發之後，松山警分局局長林志誠22日曾兩度親上火線說明，表示案發前剛好遇到停電，所以派出所內的監視器沒有錄到畫面。沒想到案情接著又出現大逆轉，在台北市議員質詢此事時，警方改口表示，是所長許書桓刪除監視器畫面，引發各界議論。

松山警方局為了滅火，陸續將涉嫌鬧事的10名黑衣人依毀損公物等罪嫌送辦，「承認自己刪除監視器影像」的中崙所長許書桓、疏縱人犯未究辦的副所長顏敏森也被依滅證等罪嫌函送台北地檢署。北檢28日收案後，下午立即密訊許、顏2人，在釐清監視器檔案操作流程之後，便將2人請回。

▲黑衣人闖入中崙派出所叫囂、毀壞電腦螢幕，但96秒的關鍵畫面事後卻遭人刪除。（圖／記者張君豪翻攝）

根據《自由時報》報導，許書桓向檢方坦言，是因為忌憚教官楊忠蒞手握有常訓核分權限，才會選擇隱瞞，沒有向上級呈報此事，至於監視器畫面遭刪除一事，則是不小心導致格式化；不過，對於這部分的說詞，北檢沒有證實，僅簡單回應「偵查不公開」。

眼見黑衣人事件風波擴大，台北市警局局長陳嘉昌28日接受媒體採訪時，表明已經向市府和警政署自請處分，任何處分都能接受。內政部長徐國勇同日晚間也表示，「該怎麼辦就怎麼辦，該負責的也要負責，勿枉勿縱」，他會和警察同仁一起深切反省，嚴肅面對本案的問題，為警政改革全力以赴。

▼教官楊忠蒞與衝突民眾握手互表歉意。（圖／記者張君豪攝）