快訊／闖松山分局砸電腦！　9黑衣人今現身北檢

記者劉昌松／台北報導

台北市政府警察局松山分局中崙派出所，日前發生黑衣人闖入叫囂、毀壞電腦螢幕案，正副所長許書桓、顏敏森已因涉嫌刪除所內監視錄影畫面遭滅證罪嫌函送法辦，檢察官28日密訊許、顏2人釐清相關案情後，29日再發出傳票，要傳喚當時闖入派出所的10名黑衣人，說明事發經過，而稍早已有9名黑衣人現身台北地檢署，全案仍在調查中。

▲大鬧松山分局，9黑衣人今現身北檢，圖為凃姓酒商。（圖／記者劉昌松攝）



▲松山分局之亂，當時與警方握手言和的徐姓四海幫成員也抵達北檢。（圖／記者劉昌松攝）

松山分局之亂持續延燒，而松山警分局長林志誠2日2度親上火線說明，稱案發前碰巧遇到停電，導致所內監視器沒有錄到影像。不過，27日案情卻出現大逆轉，市警局長在台北市議員質詢時改口表示，影像是遭到人為刪除，所長及副所長隨即遭到法辦，而消息一出，引起社會譁然。

對此，松山分局為了滅火，除了陸續將涉嫌鬧事的10名黑衣人，分依毀損公物等罪嫌送辦，「承認自己刪除監視影像」的中崙所長許書桓、疏縱人犯未究辦的副所長顏敏森也被依滅證等罪嫌函送台北地檢署。

台北地檢署29日發出傳票，傳喚涉嫌鬧事的10名黑衣人說明事發經過，而稍早已有9人現身北檢，全案仍在調查中。