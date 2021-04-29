遊覽車召回檢查結果出爐！逾10輛車「座椅安裝」不符送審形式

▲上月有遊覽車撞舊蘇花山壁，6人不幸罹難。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李宜秦／台北報導

上月發生遊覽車撞舊蘇花公路山壁事故，意外導致6人不幸罹難，運安會發現，事故車輛的座椅僅以2根螺絲固定，質疑不夠牢固，事後交通部緊急召回1189輛遊覽車與客運，針對座椅與固定方式進行檢查。立委洪孟楷指出，召回的車輛中有逾10輛與當初送檢形式不同，交通部卻仍放行營運，質疑此舉是為業者背書。

立法院交通委員會今日邀請交通部次長陳彥伯、路政司長陳文瑞等人列席報告。針對日前召回的1189輛遊覽車與客運，陳文瑞表示，大部分車輛審驗形式與送檢時的形式一致，目前車安中心正在比對車輛座椅安裝方式，是否與送檢時的原圖一樣，報告資料尚未送到交通部。

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陳文瑞表示，召回檢驗時是先針對安全部分做必要檢查，經檢查，座椅確實都是有牢固裝置，不過有一些車輛的安裝方式，與當時送檢報告形式不同。

▲運安會發現事故車輛座椅僅以兩根螺絲固定。（圖／記者游芳男翻攝）

洪孟楷表示，交通部明明發現逾10輛車有形式疑慮，卻又放行這1189輛車回歸營運，把關單位相當矛盾，這等於是交通部為業者背書，那麼未來若又發生危險，責任恐怕屬於交通部。

陳彥伯表示，檢測後確認1189輛車都沒有重大安全疑慮，目前都已回到線上營運或其他使用，待車安中心確認後，若有車輛製造業者沒有依照合格證打造車輛，車安中心將會擬具處理建議送交交通部，要求業者說明，改正後複檢才可使用車輛。他表示，將於2周後提出報告，說明這些車輛與合格證不同處。

運安會主委楊宏智日前表示，初步調查發現，撞山事故的遊覽車座椅固定方式有疑慮，照理說座椅應以四根螺絲釘鎖住，然而這台車上座椅卻只有在靠窗邊處打了兩根螺絲釘，另外一側則是以U型夾夾在車窗薄板，薄板再焊接於車體，等於少打了兩根螺絲釘，另外民國107年的事故也有類似情況。