　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊覽車召回檢查結果出爐！逾10輛車「座椅安裝」不符送審形式

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲上月有遊覽車撞舊蘇花山壁，6人不幸罹難。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李宜秦／台北報導

上月發生遊覽車撞舊蘇花公路山壁事故，意外導致6人不幸罹難，運安會發現，事故車輛的座椅僅以2根螺絲固定，質疑不夠牢固，事後交通部緊急召回1189輛遊覽車與客運，針對座椅與固定方式進行檢查。立委洪孟楷指出，召回的車輛中有逾10輛與當初送檢形式不同，交通部卻仍放行營運，質疑此舉是為業者背書。

立法院交通委員會今日邀請交通部次長陳彥伯、路政司長陳文瑞等人列席報告。針對日前召回的1189輛遊覽車與客運，陳文瑞表示，大部分車輛審驗形式與送檢時的形式一致，目前車安中心正在比對車輛座椅安裝方式，是否與送檢時的原圖一樣，報告資料尚未送到交通部。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳文瑞表示，召回檢驗時是先針對安全部分做必要檢查，經檢查，座椅確實都是有牢固裝置，不過有一些車輛的安裝方式，與當時送檢報告形式不同。

▲遊覽車撞舊蘇花山壁，現場慘況曝光。（圖／記者游芳男翻攝）

▲運安會發現事故車輛座椅僅以兩根螺絲固定。（圖／記者游芳男翻攝）

洪孟楷表示，交通部明明發現逾10輛車有形式疑慮，卻又放行這1189輛車回歸營運，把關單位相當矛盾，這等於是交通部為業者背書，那麼未來若又發生危險，責任恐怕屬於交通部。

陳彥伯表示，檢測後確認1189輛車都沒有重大安全疑慮，目前都已回到線上營運或其他使用，待車安中心確認後，若有車輛製造業者沒有依照合格證打造車輛，車安中心將會擬具處理建議送交交通部，要求業者說明，改正後複檢才可使用車輛。他表示，將於2周後提出報告，說明這些車輛與合格證不同處。

運安會主委楊宏智日前表示，初步調查發現，撞山事故的遊覽車座椅固定方式有疑慮，照理說座椅應以四根螺絲釘鎖住，然而這台車上座椅卻只有在靠窗邊處打了兩根螺絲釘，另外一側則是以U型夾夾在車窗薄板，薄板再焊接於車體，等於少打了兩根螺絲釘，另外民國107年的事故也有類似情況。

ET快訊
新北某高中爆霸凌！「膝蓋撞下體」推倒猛毆　10同學圍觀比YA
雨神來了「全台水庫進帳破千萬噸！」　超過全台1天用水量
快訊／華航諾富特飯店1主管染疫！　422機組員即刻送集中檢疫
再一學校要退場！　教育部證實：已收到停辦計畫
民進黨高層子爆「餵毒虐死小弟」　北投媽祖槍擊也跟他有關

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多逛一半！老公驚喊「別過去」真相好毒　苦主認：腳很誠實的

周四0點來水！台中妹苦等半小時「要不洗澡睡了」　竟是鄰居奧步

新北私校爆霸凌！用膝蓋撞下體「推倒在地猛毆」　10同學圍觀比YA

案1112曾到國小上手機課　教育部：使用獨棟教室、課程與學生錯開

別浪費了250元！農遊券2.0明天到期　還有3.6萬人沒使用

同居2個月！衣櫃爆炸像「阿嬤的冰箱」　男友嚇：還會挖出土石流

遊覽車召回檢查結果出爐！逾10輛車「座椅安裝」不符送審形式

快訊／鄭文燦證實華航諾富特一主管染疫　422名機組員即刻集中檢疫

最強女雨神台東玩3天都下雨　回南投「西部一夜藍了」！網求環島

師生僅剩309人！稻江再遞停辦計畫　教育部證實：審查6月定案

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

柔道童媽落淚鞠躬「別再指責舅舅」　願原諒小四學長：不怪罪那孩子...

【Fred吃上癮】菜喳特別企畫！正宗特級廚師流魚香ROLLS食譜

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

鼓鼓「被拉泳褲」怒了！網揪關鍵畫面 是紅隊女星...他揭真相超大器

連2震！護理師急起身「聚集嬰兒」 民眾見肉身保護畫面...感動道謝

好市多逛一半！老公驚喊「別過去」真相好毒　苦主認：腳很誠實的

周四0點來水！台中妹苦等半小時「要不洗澡睡了」　竟是鄰居奧步

新北私校爆霸凌！用膝蓋撞下體「推倒在地猛毆」　10同學圍觀比YA

案1112曾到國小上手機課　教育部：使用獨棟教室、課程與學生錯開

別浪費了250元！農遊券2.0明天到期　還有3.6萬人沒使用

同居2個月！衣櫃爆炸像「阿嬤的冰箱」　男友嚇：還會挖出土石流

遊覽車召回檢查結果出爐！逾10輛車「座椅安裝」不符送審形式

快訊／鄭文燦證實華航諾富特一主管染疫　422名機組員即刻集中檢疫

最強女雨神台東玩3天都下雨　回南投「西部一夜藍了」！網求環島

師生僅剩309人！稻江再遞停辦計畫　教育部證實：審查6月定案

揭「4大超難預約秘境」！不老部落1天只接30位、司馬庫斯百間房秒殺

瘖啞男暗夜離家躲墓園　內埔警比手畫腳暖心助返家

疫情催生！中國升格成立國家疾控局　衛健委副主任王賀勝任局長

「美國再次動起來！」拜登就任100日成績單　內政外交重點一次看

不只核廢水！廖婉汝要求謝長廷5／24赴立院報告「日本疫情、東京奧運」

花蓮海岸第一天眼！石梯坪4K即時影像鏡頭　美景零時差放送

王思佳產檢「都沒人說這很痛」崩潰！ 連闖測血糖3關卡：10大酷刑

風水寶地！達官貴人惜售　15年中古宅竟創社區新高價

好市多逛一半！老公驚喊「別過去」真相好毒　苦主認：腳很誠實的

遭爆關說警方才滅證　洪健益叫屈：關心不是壞事

爽玩滑水道！衝下來「心臟停了」　23歲男當場死在遊客面前...

生活熱門新聞

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

雨下對地方！全台各大水庫進帳

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

全台水庫喝水280萬噸　最大贏家在這

案1112「跳舞4.5小時百人照」被曝光　舞蹈老師回應了

郵局驚傳「營業時間改9:00-18:00」！

即／諾富特飯店清空！422機組成員集中檢疫

機師染疫點找到了？居檢飯店遭令「清空消毒」

上班遇魔鬼大軍飛竄！9秒讓網全身癢

稻江再遞停辦計畫　教育部證實：審查6月定案

太魯閣出軌「哀慟母親」1911字血淚自白　4天認不出罹難愛女

雨快停了！午後全台漸轉乾

更多熱門

相關新聞

有塑膠袋聲！前坐貪吃毛客擋電視

有塑膠袋聲！前坐貪吃毛客擋電視

神奇的召喚術！米克斯黑犬「雪花」超級活潑，日前和家人們一起出遊，搭上寵物巴士開啟旅程。有趣的是，這時車上突然出現塑膠袋的聲音，雪花聽見後就像啟動開關般，整隻站在椅子上往後坐看，似乎在檢查「誰在吃東西？」，貪吃模樣意外成了眾人焦點！

即／台14甲合歡山公路2遊覽車撞休旅11傷

即／台14甲合歡山公路2遊覽車撞休旅11傷

遊覽車輪圈蓋掉落卡底　2女送醫

遊覽車輪圈蓋掉落卡底　2女送醫

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

遊覽車撞限高桿「車頂被削掉」慘叫聲不斷

影／騎士鑽公車縫遭輾斃！腸胃噴濺慘死

影／騎士鑽公車縫遭輾斃！腸胃噴濺慘死

關鍵字：

遊覽車舊蘇花公路

讀者迴響

熱門新聞

快訊／羅志祥不忍了！　IG預告八點公布大八卦

即／MC姐留言：我走了　猛鬼國宅墜下亡

45級分繁星上高醫牙！溪高男回擊酸民：沒毛病吧

困海上12天！「辣媽用母乳」救16人：每天吸10秒

案1112跳舞4.5小時！　舞場百人照片曝光

台中7歲童現況曝光！父含淚進病房傻了：謝謝這份禮物

AV嫩妻參加富豪老公葬禮　31秒「詭笑」影片超毛

拉鼓鼓泳褲惹議　晏柔中IG遭出征

雨下對地方！全台各大水庫進帳

印度缺救護車！他們「夾屍3貼」送亡母火葬

驚！黑幫砸派出所案外案

徐若瑄「菸酒不離手」　老公忍1個月

羅志祥耍人網友氣炸：以為很幽默嗎

曾比劉德華紅！一代男神慘況曝光

全台變天大雨砲來了！7縣市發警報

更多

最夯影音

更多
朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」

朱海君雙眼哭腫道別婆婆：我會撐住陳家　許效舜痛哭「NONO媽是大家的媽媽」
鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

鄭爽爆「嫌醫藥費太貴」裝盒棄貴賓狗！　網一看胡彥斌《你要的全拿走》發毛

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

柯佳嬿結婚3年仍「避免在坤達前放屁」　晉升散文作家..曝「60歲考慮出自傳」

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

大貨車「彎道逆向」雙黃線直切 騎士來不及閃...衝撞對向車慘跌

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

欠租金不繳！房東要求限期搬離　女房客超狂反擊：確定沒觸法？

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點 鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面