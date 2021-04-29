疫情催生！陸成立「國字號」新機構　衛健委副主任王賀勝任局長

▲湖北省委常委、省衛生健康委員會黨組書記王賀勝為國家疾病預防控制局局長。（圖／翻攝自新華網）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸人社部網站4月28日通報，任命國家衛生健康委員會副主任，湖北省委常委、省衛生健康委員會黨組書記王賀勝為國家疾病預防控制局局長。這也意味著，大陸國家級的新機構-國家疾病預防控制局正式亮相。根據名稱，它是國務院部委管理的國家局，行政級別為副部級。

王賀勝，男，1961年6月出生，今年60歲，河北清苑人，1984年6月入黨，1984年8月參加工作，研究生學歷，法學博士，教授。

公開資料顯示，王賀勝早年長期在天津工作，擔任過天津醫科大學黨委副書記，天津市教育委員會副主任，天津市委教衛工委副書記、市教育委員會副主任，天津美術學院黨委書記，天津市衛生局黨委書記、局長，天津市衛生和計劃生育委員會黨委書記、主任，天津市委宣傳部常務副部長等。

2015年7月，王賀勝躋身市委常委，擔任天津市委常委、宣傳部部長。1年後，王賀勝進京，履新國家衛生和計劃生育委員會副主任，後兼任國務院醫改辦主任。2018年3月，王賀勝履新國家衛生健康委員會副主任、黨組成員。據官網顯示，他負責醫藥衛生體制改革、醫政醫管、宣傳等方面工作。

在2020年2月，王賀勝「臨危受命」，擔任湖北省委常委，至今1年有餘。當時，有分析指出，他長期在衛生系統工作，曾經擔任天津市衛計委主任，此次又參與中央指導組防控醫療組的工作，這一任命的考慮也很清晰。

履新不久，2020年2月10日，湖北省委常委會決定，省委常委王賀勝兼任湖北省衛健委黨組書記和主任，免去張晉、劉英姿湖北省衛生健康委員會黨組書記和主任職務。

公開報導顯示，王賀勝是首個兼任省衛健委「一把手」的省委常委。而且，有個細節值得注意。擔任湖北省委常委後，王賀勝並沒有卸任國家衛生健康委副主任，這樣的情況也是全國獨一份。

如今，王賀勝再添新職務。根據官方消息，王賀勝任國家疾病預防控制局局長，常繼樂、沈洪兵（中國工程院院士）、孫陽（中日醫院原院長）為國家疾病預防控制局副局長。