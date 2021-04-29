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社會 社會焦點 保障人權

北投分局3年5次大崩壞！遭爆高層子見借提小弟、偵查隊長喝花酒

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑在北投分局與借提人犯碰面，立法委員邱顯智28日在臉書PO文抨擊行為脫序、警局提供「特殊服務」。雖然北投分局同日深夜立即回應會配合警政署督察室調查，但其實該分局3年內還發生另外4起敗壞警紀、掀起各界熱議的事件。

▲有民進黨員背景的毒販趙介佑2018年居然到北投警分局探視自己發監借提的小弟引發立委邱顯智質疑。（圖／記者張君豪翻攝）

▲趙介佑在臉書PO出前往北投分局探視發監借提的小弟，引發立委邱顯智質疑。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

高層之子去警局像走廚房　臉書PO照與借提人犯碰面

士林地檢署2018年間追查一起恐嚇取財、妨害自由案件，而趙介佑與外號「洪少」的小弟是案件相關人，警方當時發出通知書，通知趙介佑在同年4月9日到北投分局偵查隊說明案情；洪少當時正在台北分監執行毒品案，因此在同年4月10日借提洪少到北投分局製作筆錄。

沒想到趙介佑事後在臉書PO出洪少的照片，還寫下「臭小子，誰像你這麼好關，還可以出來吃便當，你他媽的最好給我學會感恩」這麼一段話，掀起外界質疑是否有耍特權等行為。立法委員邱顯智今年4月28日在臉書發文抨擊此事，認為這一系列的脫序行徑是警局提供的「特殊服務」。

對此，北投分局深夜緊急發表聲明澄清，並不清楚2018年4月10日趙介佑會出現在北投分局，而當時負責恐嚇取財案件的刑警目前調職到台中，刑警也表示事情已經隔太久，不記得當時借提的情形，分局會配合警政署督察室調查。

不過，除了趙介佑一事之外，北投分局近年來也發生不少爭議事件，例如警員侵占民眾遺失款項、偵查隊長喝花酒遭拔官、男警當街拉扯女警逼認愛等等。

▲北投偵查隊長陳建志驚傳喝花酒遭側錄檢舉，北市警火速拔除他隊長職務調職靜候調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲被爆料喝花酒的陳建志喊冤，表示一切都是過去的行為。

偵查隊長被爆喝花酒遭拔官

有網友去年10月27日在臉書「爆料公社」PO文聲稱，台北市北投警分局偵查隊長陳建志涉及出入茶桌店（有熟齡女陪侍服務的不正當場所），甚至指稱陳隊長就是「茶桌志仔」，大罵陳隊長為求官位不惜鞠躬哈腰，卻不懂刑案偵查，「居然這樣也可當中華民國偵查隊長！天亡台灣」。

PO文一公開，隨即掀起網友熱議。北投分局後來也證實，的確有接獲投訴人檢舉，將依規定交由市警局督察系統展開調查；偵查隊長陳建志則向督察喊冤，表示檢舉人提供他進出茶桌店的畫面，是多年前他在新北市服務時的行為，來到台北市後絕無涉足不正當、特種營業場所。

北投分局當時表明，偵查隊長陳建志疑涉足不妥當場所行為不檢案，分局據報後即展開調查，相關案情尚待釐清，為秉持公信原則，會先將偵查隊長陳建志陳員調離北投分局，先回刑警大隊安排職務靜候調查，如查究違法違紀情事立即究辦。

▲▼北投分局。（圖／記者邱中岳攝）

▲北投分局一年發生兩起警員侵占民眾遺失財物的案件。（圖／記者邱中岳攝）

一年兩件侵占民眾遺失現金

林姓偵查佐2019年8月間任職於北投分局大屯派出所，當時有民眾撿到5萬元現金和8本存摺，送交派出所剛好是由林員承辦，但當失主接獲通知到場領取遺失的財物，卻只拿回1萬元，進一步追查才揭發，是林員私吞了4萬元。

後來林員遭到停職，並在今年3月初被士林地院依法判處有期徒刑2年8月，褫奪公權2年，全案仍可上訴。

沒想到就在同一年9月，北投分局王姓警務員也被爆料侵占11名民眾的財物，共計1萬多元，是第三任接手的林姓承辦人員發覺異狀，立刻向北投警分局督察組檢舉，才揪出王員的離譜行徑。

更誇張的是，王員年約30多歲，家境富裕，父親是醫師，自己本身還在法律研究所深造，平時並不缺錢花用，卻利用職務之便拿走他人錢財，甚至聲稱「忘記了」意圖卸責，最後為了這1萬多元的東西，被依業務侵占罪移送法辦。

▲▼1名男警勾勾纏女警1年，竟當街潑灑女警飲料還逼下跪。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲馬姓警員當街拉扯女警的畫面。（圖／記者邱中岳翻攝）

恐怖男警當街拉扯女警　逼測謊認愛

這起男警涉嫌騷擾女警的案件發生在2019年間，北投分局馬姓警員不斷騷擾某女警長達1年，還曾在2019年5月間於郵局前面當街拉扯女警，為了給對方難堪，甚至在分局側門潑飲料，逼迫下跪5分鐘。

女警不堪受擾，最終決定硬起來提告，她表示，馬男在2019年情人節當天，撥129通電話給她，拒接還收到簡訊，內容是「去妳公司找妳問清楚」，接著又聲稱她害他損失10萬，要答應做3件事情，否則要舉報她有刺青。

女警無奈地說，馬男一直強調是「我喜歡他」，但她並沒有，馬男不相信，還要求她一起去測謊，更直接預約台北的測謊單位，逼不得已她只好躲到南部，卻又被威脅「要去妳家鬧」。

事後北投分局表示，督察組已在糾紛發生後介入調查，釐清始末後認定2人言行失檢、衍生事端，均調離分局，並追究主管考核監督不周責任。

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