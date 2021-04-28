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快訊／網紅MC姐「萬華猛鬼國宅」墜樓亡！臉書：我走了對不起

▲▼MC姐在社群留言「對不起，我走了」，便在26日從猛鬼國宅墜落身亡。（圖／翻攝MC姐臉書）

▲MC姐在社群貼上林姓前男友照片並留言「對不起，我走了」，26日從猛鬼國宅墜落身亡。（圖／翻攝MC姐臉書）

記者邱中岳／台北報導

知名網紅MC姐曾不滿前男友與另名女網紅過於親密，在2017年間於臉書上痛罵女網紅「勾引男人」、「蕩婦婊子」，最後法院處分拘役60天，沒想到卻在26日深夜墜樓輕生，網路社群上還留言「我走了，對不起，我真的很愛林〇〇」。

據了解，綽號MC姐的知名陳姓網紅，在26日晚上10時許，獨自跑到有「猛鬼國宅」之稱的西寧國宅，獨自前往5樓之後，並翻過圍牆一躍而下，警方獲報後趕往現場。

警消獲悉後趕往現場，發現陳姓網紅倒在西寧國宅，陳女墜落後四肢骨折、腿部變形，警方緊急將人送往馬偕醫院救治，搶救後仍不治身亡，現場則留下一張印有貼文的紙張以及包包。

▲網紅MC姐吃飯竟遭臨時演員揉奶性騷擾。（圖／網紅MC姐提供）

▲MC姐在26日獨自前往萬華猛鬼國宅，從5樓一躍而下身亡。（資料照／網紅MC姐提供）

據悉，MC姐在社群軟體透露自己情緒有問題，先貼文表達對某男歌星的仰慕之意「對不起，沒能陪你到20年」，後來又貼出另名男子照片，在上面寫道「我走了，對不起，我真的很愛林〇〇」。MC姐昨晚完成相驗，家屬沒有意見，遺體已發還。

網友MC姐因不滿前男友和網紅辛尤里過於親密，在2017年間在臉書痛罵辛尤里「勾引男人」、「蕩婦婊子」，日前已經被法院依公然侮辱等罪，判拘役60天確定，辛尤里另外控告MC姊把她手術前的照片PO上網，涉嫌妨害祕密罪。

台北地檢署調查認為，MC姐同時po照謾罵，是同一個犯罪行為，因法院已判刑確定，15日處分不另行起訴。

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