小7勞動節美式「買10杯送10杯」　萊爾富機會命運券3.0抽Macbook

▲7-ELEVEN推出「51勞動節開心花」線上線下同步活動。（圖／統一超商）

記者林育綾／綜合報導

搶攻勞動節、母親節送禮、繳稅季省錢商機，7-ELEVEN自4月29日至5月2日限時4天，推出線上線下同慶「51勞動節開心花」活動，其中「APP行動隨時取」濃萃美式咖啡推出同品項「買10杯送10杯」爆殺組合，等於最高現省500元；而萊爾富再度推出穩賺不賠「機會命運券3.0」，有機會抽中Macbook Pro 16吋。

7-ELEVEN自4月29日至5月2日，推出線上線下同慶「51勞動節開心花」活動，線下超過6000家門市首度推出「CITY全系列品項任選2杯8折、3杯7折」超值好友分享價外，更精選禮盒、進口啤酒、泡麵、鮮乳、茶飲、零食等，超過7000項暢銷與新上市商品推「第二件6折」；還有16項指定人氣母親節蛋糕與甜點優惠價預購，以上商品結帳時選用剛上市的「2021春遊隨取卡福袋」支付同享優惠外，也可選用6大銀行信用卡結帳，可享滿550元立折50元、會員滿500元再加贈50點OPEN POINT。

▲7-ELEVEN推出「51勞動節開心花」。（圖／統一超商）

而OPEN POINT APP行動隨時取同步推出勞動節活動慰勞工，自4月29日至5月2日，精選CITY系列3款人氣飲品「CITY CAFE特大杯美式、CITY CAFE特大杯拿鐵、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶，推出同品項超值優惠組合價510元；原價為630元至660元。而「CITY CAFE濃萃美式咖啡」更推出同品項「買10杯送10杯」爆殺組合，最高現省500元。

此外4月30日為「國際珍珠奶茶日」，APP行動隨時取加碼推出單日限定2萬組的CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)，同品項9杯430元（原價540元)，51連假過後的週一精品咖啡日，5月3日起一連三天CITY PRIMA精品拿鐵(冰/熱)同品項10杯500元，現省400元，CITY飲迷們準時線上快手刀搶一波！

萊爾富機會命運券升級3.0

▲萊爾富推出讓消費者穩賺不賠的「機會命運券」升級3.0，數量增加到140萬份。（圖／萊爾富提供）

另外萊爾富再度推出穩賺不賠的百元「機會命運券3.0」，數量增加到140萬份，包含100元的「機會券」100萬份、300元的「命運券」40萬份，讓民眾自由選購，感受全新玩法與體驗。

其中300元的「命運券」特色是比機會券「頭獎貴1倍、獎項多1倍、中獎機率4倍」，且命運券隨機出單的熱銷商品，也針對消費者喜愛的冷凍類商品，推出更單價更高、更超值的品項。

消費者不僅有機會以100元抽中iPhone 12 Pro(市價33,900元)，只要稍稍提高預算，還能挑戰以300元帶走一台Macbook Pro 16吋 512GB(市價77,900元)。

▲萊爾富機會命運券升級3.0，有機會抽中Macbook Pro 16吋。（圖／萊爾富提供）



即日起至5月18日止，消費者可至全台萊爾富，在門市櫃台選擇海報上的100元「機會券」或300元「命運券」，完成結帳後會由收銀機出一張小白單，內容包含「一般版」與「大獎版」兩種形式。100元機會券及300元命運券的「一般版」分別內含一組「熱銷商品」的兌換條碼或101元、310元的「萊爾富購物金」供民眾二擇一使用。

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