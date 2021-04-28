加護病房濺血！患者轉院前斷氣　印度醫護遭「棍棒攻擊」影片曝　

▲印度醫療資源已嚴重不足。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

印度27日新增36萬2770例確診、死亡數超過3000人，創下疫情爆發以來的最高紀錄。隨著病患不斷湧入醫院，該國的醫療資源也接近崩潰，而病患的親屬看到親人在無法治療的狀況下斷氣，情緒更是由心急轉向憤怒，甚至出現毆打醫護人員的狀況，讓加護病房的地板滿是血跡，而攻擊影片也全在網路上曝光。

Family of woman who died of Covid19 today at Delhi's Apollo Hospital assaulted doctors/staff, drew blood, damaged property etc. Cops had to be called in. Several such violent attacks on docs being reported. Ghastly collision of grief and a system overwhelmed. @IndiaToday pic.twitter.com/AbFmOQf7PE — Shiv Aroor (@ShivAroor) April 27, 2021

根據《每日郵報》報導，位印度德里（Delhi）的阿波羅醫院（Apollo Hospitals）發生一起攻擊事件，從在推特曝光的影片可以看到，醫院外幾名男子正拿著木棍攻擊醫護人員和保安，而醫護人員簡單包紮後，仍立刻返回工作崗位，因為人力已相當不足。

《印度報》指出，包含醫護人員和保安在內，共有約7至8人遭到攻擊，醫院發言人表示，「一名新冠肺炎患者被送到醫院，需要在重症病房治療，但我們已經沒有重症病房的床位了，所以我們通知家屬，給予病人氧氣和急救，但病人仍不幸去世，然後家屬就開始攻擊醫護人員。」

Delhi Apollo Haspital's emergency ward shaken up very badly.



This is what most of us were afraid about. pic.twitter.com/1Tfe0fvD3H — (@suchisoundlover) April 27, 2021

從另外一張曝光的照片可以看到，加護病房內的地板滿是血跡，白色的塑膠隔間也全被砸破，院方表示，醫生建議家屬將病患轉院，但患者仍在27日上午死亡，傷心欲絕的家屬開始破壞院內設備，攻擊醫護人員，「院方對患者的死亡深表哀悼，但也對攻擊在疫情期間努力工作的醫護人員的行為感到非常震驚。」

根據統計，印度過去24小時錄得確診病例36萬2770例、3286名病患病逝；累計確診病例已達1763萬6307人、共19萬7894死。

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