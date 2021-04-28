高科大教授性侵女大生！　校長竟護短一招讓他全身而退

▲國立高雄科技大學校長楊慶煜遭控護航大老闆取得博士學位。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了遭控涉及違反學術倫理，高科大校長楊慶煜還被控包庇狼師。E老師指出，1名L姓老師涉嫌性侵女學生，高科大去年1月16日召開性平會，決議將他報請教育部解聘，不料，楊卻在前1天、1月15日同意狼師請辭。去年4月初，教育部發文給高科大，指老師若涉及性侵，不應同意辭職、規避懲處，間接認定核准辭職有瑕疵。

不料，楊慶煜接到教育部公文後，竟發函給涉案老師，表示該老師去年1月15日「解聘」已獲教育部同意。E老師指出，楊涉嫌偽造文書，目的是為規避「同意狼師辭職」的行政責任，更扯的是，受害女學生事後向高科大調閱性平會決議等文件，希望當作法庭證據，但校方竟不願提供，讓居於弱勢的學生權益受損。

E老師告訴本刊，女學生與L姓狼師訴訟，高科大雖替女學生聘請律師，但是該律師不僅曾發生未到庭的情形，也未盡力替學生講話，後來其他老師看不下去，自掏腰包幫忙學生委任另名律師，狼師才被依妨害性自主罪嫌起訴。

為何校方不積極保護學生？E老師透露，涉案狼師與楊慶煜算師兄弟，狼師之前在另所大學擔任博士後研究員時，就曾涉及性侵，但未深入調查，不了了之，不料，到高科大後又故態復萌，楊可能基於2人情誼才幫忙解套。本刊調查，高科大日前已通過校長續任同意案，楊將從明年2月起展開第2任的4年任期。

楊慶煜小檔案

現職：國立高雄科技大學校長

年齡：62歲

學歷：美國科羅拉多州立大學機械工程博士

經歷：華梵機電所、機械系副教授；高應科大模具工程系教授、系主任、工學院院長、副校長、校長；中華民國模具發展協會理事長

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