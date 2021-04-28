　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高科大教授性侵女大生！　校長竟護短一招讓他全身而退

國立高雄科技大學校長楊慶煜遭控護航大老闆取得博士學位。（翻攝高科大官網）

▲國立高雄科技大學校長楊慶煜遭控護航大老闆取得博士學位。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

除了遭控涉及違反學術倫理，高科大校長楊慶煜還被控包庇狼師。E老師指出，1名L姓老師涉嫌性侵女學生，高科大去年1月16日召開性平會，決議將他報請教育部解聘，不料，楊卻在前1天、1月15日同意狼師請辭。去年4月初，教育部發文給高科大，指老師若涉及性侵，不應同意辭職、規避懲處，間接認定核准辭職有瑕疵。 

不料，楊慶煜接到教育部公文後，竟發函給涉案老師，表示該老師去年1月15日「解聘」已獲教育部同意。E老師指出，楊涉嫌偽造文書，目的是為規避「同意狼師辭職」的行政責任，更扯的是，受害女學生事後向高科大調閱性平會決議等文件，希望當作法庭證據，但校方竟不願提供，讓居於弱勢的學生權益受損。

高科大教職員E先生（圖）痛批校長違反學術倫理，讓高科大淪為學店。

E老師告訴本刊，女學生與L姓狼師訴訟，高科大雖替女學生聘請律師，但是該律師不僅曾發生未到庭的情形，也未盡力替學生講話，後來其他老師看不下去，自掏腰包幫忙學生委任另名律師，狼師才被依妨害性自主罪嫌起訴。

為何校方不積極保護學生？E老師透露，涉案狼師與楊慶煜算師兄弟，狼師之前在另所大學擔任博士後研究員時，就曾涉及性侵，但未深入調查，不了了之，不料，到高科大後又故態復萌，楊可能基於2人情誼才幫忙解套。本刊調查，高科大日前已通過校長續任同意案，楊將從明年2月起展開第2任的4年任期。

全國學生人數最多的國立高雄科技大學，驚爆校長包庇狼師等弊端。

楊慶煜小檔案
現職：國立高雄科技大學校長
年齡：62歲  
學歷：美國科羅拉多州立大學機械工程博士
經歷：華梵機電所、機械系副教授；高應科大模具工程系教授、系主任、工學院院長、副校長、校長；中華民國模具發展協會理事長

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


更多鏡週刊報導
【囂張校長土皇帝6】荒唐行徑遭揭發　南北國立大學校長回應了
【囂張校長土皇帝】恐嚇教授、包庇狼師　國立大學2校長惡劣行徑曝光
【囂張校長土皇帝1】主祕擋門、學務長把風　國北教大校長扮黑衣人嗆教授

 
ET快訊
F-35戰機雷達之母！　拜登提名「台灣科學家徐若冰」任國防副
8+9親戚開賓士！老婆「越換越年輕」　乖乖男嘆：一生都賺不到
中橫3死生前對話像討論出遊　警發毛「難以想像心情轉折」
華航機師確診掀警訊　醫：本土病毒一直存在！恐早有幾波隱形傳播
幼教女強人「取親弟精」烏克蘭代孕　成功圓夢竟遭擄嬰勒索500

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中橫3死生前對話像討論出遊　警發毛「難以想像心情轉折」

快訊／萬華小黃清晨與休旅車碰撞　騎樓6部機車爛毀釀5傷

砸警局黑衣人四海幫背景起底！　所長冒3年徒刑風險滅證

嘉義學霸女「過完生日」就失蹤　老父天天值完夜班到宿舍門口等人

幼教女強人「取親弟精」烏克蘭代孕　成功圓夢竟遭擄嬰勒索500萬

高科大教授性侵女大生！　校長竟護短一招讓他全身而退

嘉義學霸女離奇失蹤14年　男友涉重嫌！8年後奶奶竟也人間蒸發

柔道童母護錄影舅：一個女人怎顧2孩子　父求償千萬！計算方式曝

國稅局內鬼洩密計畫！「空襲警報」讓名店躲稽查　下場慘了

欠租金被房東限期搬離　女房客超狂反擊：妳確定沒觸法

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

遭砂石車擦撞！駕駛報案反被罰 怕影響交通駛離...警：不能移動

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

動力火車神翻唱《想見你想見你想見你》　原唱自認被屌打...網：好聽到雞皮疙瘩

7歲柔道弟遭摔27次恐成植物人！　爸曝求償金額：至少八位數以上

中橫3死生前對話像討論出遊　警發毛「難以想像心情轉折」

快訊／萬華小黃清晨與休旅車碰撞　騎樓6部機車爛毀釀5傷

砸警局黑衣人四海幫背景起底！　所長冒3年徒刑風險滅證

嘉義學霸女「過完生日」就失蹤　老父天天值完夜班到宿舍門口等人

幼教女強人「取親弟精」烏克蘭代孕　成功圓夢竟遭擄嬰勒索500萬

高科大教授性侵女大生！　校長竟護短一招讓他全身而退

嘉義學霸女離奇失蹤14年　男友涉重嫌！8年後奶奶竟也人間蒸發

柔道童母護錄影舅：一個女人怎顧2孩子　父求償千萬！計算方式曝

國稅局內鬼洩密計畫！「空襲警報」讓名店躲稽查　下場慘了

欠租金被房東限期搬離　女房客超狂反擊：妳確定沒觸法

搶攻「她」商機！　LINE購物母親節點數紅包大放送

台東「4小時連6極淺地震」！ 深度5公里　高雄最大震度4級

MLB縮短比賽時間再出招　先鋒聯盟不打延長賽改全壘打PK

F-35戰機雷達之母！　拜登提名「台灣科學家徐若冰」任國防副部長

孩子想成功「轉大人」　醫生提醒2大重要關鍵

瘋電影／猶大與黑色彌賽亞　政治是沒有流血的戰爭　

聯電傳將由6家客戶出錢擴28奈米產能　各約估達5億美元

全台連下2天「終於輪到中台灣」　鄭明典：雨區快往南！值得期待

以前大家都叫我姚明！　林書豪嘆：亞裔因膚色難「做自己」

美亞裔仇恨暴力！非裔男偷襲「猛踹頭部8下」　糕點師傅重傷昏迷

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

社會熱門新聞

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

民進黨高層之子涉毒！傳衝警局問罪　警方回應了

員警違規搜索　大麻男獲判無罪

連千毅現身醫院塞60萬現金…柔道童爸拒收趁隙退回

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

柔道童母首現身　曝單親幫舅平反

史上最大宗！高雄進口商走私10萬多顆子彈

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

房東要她搬離　房客超狂反擊

幼教女強人求弟代孕圓夢當媽　「精主是我」胞弟翻臉擄嬰勒索

國稅局內鬼洩密　讓名店躲稽查

柔道童父求償八位數　這1項破千萬

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

你誰啊？浪橘見牆上撞臉畫像傻住

柔道童爸對質拍片舅　女醫：你為兒子做過什麼

17歲女吸笑氣激戰被偷拍！母親男友將影片PO網

爸曝「曾與錄影舅對質」：他講的我沒辦法接受

1個10元、3粒50　納豆結帳愣：我搞錯什麼

小學營養午餐被偷吃！工作人員開蓋夾菜

雷雨彈轟半個台灣　變天再降10°C時程

鄭爽爆丟寵物狗！網一看胡彥斌夯歌發毛：是真的

女友奶奶都人間蒸發　家屬控孤僻啃老男涉重嫌

雷雨掃全台！　鋒面接近「今晚起水氣最多」

8+9親戚老婆越換越年輕　乖乖男嘆：賺不到這麼多錢

太常染頭髮！醫斷言「90％膀胱癌」

民進黨高層之子涉毒！傳衝警局問罪　警方回應了

童星演《花千骨》遭酸「長殘了」！　高顏值近照曝光

2001年出生者免費看《玩命關頭》

更多

最夯影音

更多
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回
7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

7歲柔道童腦死！連千毅現身醫院 塞60萬現金…黃爸拒收趁隙退回

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

蔡依林拍MV罕見動怒：現在幾點了！？　小S痛哭「沒約我當嘉賓」她親曝背後原因

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

耗時2年製作「260公分王母娘娘」 父子手工泥塑彩繪...成品超震撼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面