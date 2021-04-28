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8+9親戚開賓士！老婆「越換越年輕」　乖乖男嘆：一生都賺不到

▲▼肥宅。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲乖乖男感嘆自己一生奉公守法，成就卻遠輸8+9親戚。（圖／取自免費圖庫pakutaso） 

記者林彥臣／綜合報導

「8+9」因為不愛讀書又經常逞勇鬥狠，所以在網路上經常成為被揶揄的對象。但是在PTT八卦板上，卻有一位一生奉公守法的「乖乖男」，看到自己的8+9親戚，事業相當成功，不但賺到他一輩子都賺不到的錢，甚至老婆越換越年輕，讓他相當羨慕，並且感嘆一生只會乖乖聽老師的話、乖乖念大學的自己，成就卻遠輸給8+9親戚。

原PO在八卦板發文指出，國小的時候，覺得混混很不入流，國中覺得不要靠近8+9，高中覺得8+9都是白癡，大學發現8+9表兄弟都在坐牢，當初還很慶幸自己沒去舅舅那跳陣頭。

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▲正妹,手機（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲讓原PO更傻眼的是，新舅媽的年齡還比他小（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

原PO接著說，吸毒又殺人未遂還曾經「烙跑」到大陸的表哥，回來閉關深造後，已是個地方仕紳，不只在鄉下開了婚宴餐廳，各大賽鴿比賽都可以看到，還常常看見他與立委、獅子會、扶輪社合照，他們一家代步工具是賓士S350，生活是在警局泡茶，表哥老婆越換越年輕，最扯的是，「我的新舅媽來自酒店，年紀比我還小」。

原PO說，表哥告訴他現在浪子回頭不做壞事，要當慈善家，而且他們在海外發展了結的獲利，「已經是我一輩子賺不到的錢」。

原PO 最後感慨，「想當年，乖乖上補習班的我。想當年，乖乖聽老師話的我。想當年，乖乖念大學的我。想當年，乖乖工作的我。想當年...想今年...當個奉公守法好公民的我...。」

▲▼開車,駕駛,方向盤,汽車。（圖／pixabay）

▲浪子回頭事業成功的表哥，現在成為了地方的慈善家。（圖／pixabay）

網友在留言中回應表示，「可憐哪」、「高風險，高報酬」、「怎麼賺錢，刑法都教給你了」、「說真的，這也要天份，更多是腦袋不靈光的8+9也混不到這樣」、「誰叫你不去跳陣頭 這麼好的機會就沒了，嘖嘖」、「現在才知道真理嗎？乖乖當資本家的狗，框架就定在那邊突破不了」、「富貴險中求，你也去幹一票大的，贏得他們的讚賞」。

但也有網友表示，「感謝你成為穩定社會的小螺絲釘」、「一堆草已經長的比你高的你不知道而已」、「你一路乖乖的，平安順遂有什麼不好？」。

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