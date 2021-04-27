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欠家屬一個道歉...狠摔7歲童瀕腦死　在押柔道教練忙著看醫生律見

▲▼豐原7歲男童遭無教練證重摔腦死，柔道協會表示，與有沒有證照無關。（圖／民眾提供）

▲何姓教練遭收押禁見後，自述高血壓看醫生還律見，卻仍未對家屬道歉。（圖／民眾提供）

記者李忠憲／台中報導

台中7歲黃姓男童遭柔道何姓教練、學長重摔27次昏迷「瀕腦死」，未脫離險境。何男事發至今只關心自己道館，始終未向家屬道歉。他遭收押禁見後，26日先自稱有高血壓看醫生，下午忙著律師接見討論法庭攻防，看來是愛自己比愛別人多。

豐原7歲黃姓男童日前到私人柔道館初學柔道，就遭道館負責人何姓教練、道館學長，當著黃童舅舅面狠摔27次，造成嚴重顱內出血及四肢嚴重瘀傷，經緊急送醫搶救並進行開顱手術後雖暫時撿回一命，但腦壓過高，昏迷指數3，已呈現瀕腦死狀態。在黃童親友、學校師生及網友集氣加油打氣下，黃童腦壓開始下降，但離恢復健康狀態仍有很長一段路。

▲7歲柔道童狀況好轉。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲黃童在親友、網友加油下，狀況好轉，但仍未脫離險境。（圖／記者白珈陽翻攝）

然而，何姓教練在事發後即神隱消失，遭家屬指控從未關心和道歉，卻在自己的道館群組向學生家長喊聲道館不受影響，而家長們一連串的「謝謝教練」回文，也讓黃童家屬心寒，更讓網友直批這些人冷血。

何男第一時間遭警方依過失重傷害罪嫌送辦，但檢方認為人證事證不足，仍有待調查釐清，訊後請回，引發社會譁然。然而，檢察官可非省油的燈，讓何男回去後，就因為他積極跟當時在場的人「串證」，檢察官24日親自坐鎮警分局，約談相關人證確認後，將何男聲押禁見理由再加一條串證，晚間果然成功將他聲押獲准。

台中看守所27日表示，編號「517」的何男看完門診後一切都很正常，餐點都有吃完。昨天晚餐是京醬肉燥、關東煮、彩椒炒貢丸及玉米濃湯，今天早餐是食品工場麵包、奶茶，中餐有炸芝麻球(1 人 2 顆)、什錦麵(油麵)、紫菜貢丸湯，晚餐則有薑母鴨、和風燉菜、小白菜炒肉絲及海帶排骨湯。

跟2名室友同房的何姓教練，在看守所吃喝都正常，關心自己健康的他，26日上午就先跟所方反映他有高血壓，順利看門診。當天下午，更與「律見」的委任律師針對未來法律攻防要如何進行進行討論，希望自己能脫身，或是獲得法院輕判。只是，他似乎沒想到，遭他摔成重傷的黃童仍在與死神拔河，而家屬都還在等他一個正式的道歉。

20分鐘完成好豆漿

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