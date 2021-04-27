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中橫3死被加工？高大成曝4關鍵：一氧化碳濃度60％↓…恐畏罪自殺

▲▼法醫高大成談中橫3死燒炭案。（圖／記者李忠憲翻攝、記者屠惠剛攝）

▲法醫高大成談中橫3死燒炭案。（圖／記者李忠憲翻攝、記者屠惠剛攝）

記者陳羿妏／採訪報導

中橫公路一處產業道路25日發生2男1女疑似燒炭自殺案件，檢方昨（26日）會同法醫相驗後，初步判定死因係一氧化碳中毒，其中死者外傷經檢查，均無打鬥痕跡，屬屍斑非受傷。然而，究竟是3人相約自殺，抑或是家屬曾質疑的加工自殺，對此，法醫高大成也向《ETtoday新聞雲》提出「4大辦案關鍵」！

回顧案情，高雄29歲林姓女子與彰化28歲張姓男子、台中25歲黃姓男子25日被發現陳屍於車內，警消獲報到場後，林女、黃男明顯身亡，張男則仍有一絲氣息，無奈送醫搶救不治，而車內留有林女遺書，寫著「病情不能再拖了」等字句，疑似是因病所苦走上絕路。此外，經警方檢視手機內容，發現3人疑似是透過網路認識，而林女、張男早在20日就已規劃如何輕生。

針對全案是否為相約自殺，還是加工自殺，高大成認為有4大辦案關鍵，其中包含「抽血測一氧化碳濃度、量肛溫判定死亡時間、毒藥物反應、檢查指紋」，雖然經相驗死者傷勢，排除外力造成，但他認為，應深入探討死因為何。

抽血檢測一氧化碳濃度

高大成提到，一般住家屬廣闊空間，若燒炭自殺死者濃度應為「40％」，而由於車內屬密閉空間，死者若經抽血檢測後，體內一氧化碳濃度應為「60%至80%」，因此其中一名死者如果低於60％，可能是「後來才進車內，可能要朝向畏罪自殺偵辦」。

量肛溫判定死亡時間

由於3人被發現時，林女、黃男已明顯身亡，張男則是留有一絲氣息，送醫搶救不治，死亡時間疑有差距，高大成認為，3人若是集體燒炭自殺，死亡時間差距不超過5分鐘，可用量肛溫方式判定，以人體標準體溫36至37度為基準，人死後1小時會降1度的方式，從溫差來判定是否為同一時間自殺。

毒藥物反應

高大成認為，可以檢測死者體內是否有安眠藥物等毒藥物反應，其中死者體內若有驗出反應，但胃裡面卻不見顆粒，便能確定不是死者自己吃的，而是由他人溶解成粉末後才餵食，此舉就有加工自殺疑慮。

驗指紋

另外，高大成指出，可採集封住車門縫隙的膠布的指紋，若出現3人共同指紋，便是一起自殺，但只有出現單一指紋，就有可能出現被加工的情形，「是有人把他們加害」。

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