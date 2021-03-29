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社會 社會焦點 保障人權

翻越中橫掃墓！北市翁深夜車輪卡山溝　警助脫困再護送2公里

▲▼合歡山警凌晨4點左右協助老翁將車輪陷在山溝裡的汽車順利脫困，（圖／新城分局提供、下同）

合歡山警凌晨4點左右協助老翁將車輪陷在山溝裡的汽車順利脫困，（圖／新城分局提供、下同）

記者王兆麟／花蓮報導

家住新北市的76歲陳姓老翁日前獨自1人駕車取道中橫要返回花蓮老家掃墓，在清晨4點左右行經台8線122公里碧綠神木時，不慎將車駛至對向車道，而發生車輪陷入山溝卡住動彈不得，受困無助，打電話報警求助。

合歡派出所接到報案電話後，警員賴彼得立即攜帶千斤頂、三角浮梯、拖吊繩等工具，在天色在濛濛時駕車趕往現場，到場時只見老翁站在路邊束手無策，車輛則傾斜地卡在路邊山溝。

經員警賴彼得檢視現場，該處呈現向右轉之髮夾彎大陡坡，研判老翁可能是因為天色昏暗、不諳地形、地形陡降等因素，因而行駛到對向車道而掉落山溝，幸好老翁並無受傷。

▲▼合歡山警凌晨4點左右協助老翁將車輪陷在山溝裡的汽車順利脫困，（圖／新城分局提供、下同）

不僅老翁平安無事，老翁在等待警方到場之前，還從山壁上搬了一大片石塊置於陷於山溝中的左前輪下方，然車輪陷的太深，導致車體右側翹起車輪無法著地施力，所以才會受困於此。

警員賴彼得檢視現場狀況後，確定車輪底下已有石塊再用力踢緊石塊卡緊輪胎，發揮出浮橋輔助作用，最後用拖吊繩繫在巡邏車上，最後用拖拉方式，順利將老翁車輛拖出山溝，順利脫困。

▲▼合歡山警凌晨4點左右協助老翁將車輪陷在山溝裡的汽車順利脫困，（圖／新城分局提供、下同）

拖出後，經檢視老翁車輛，發現僅有左前車頭輕微碰損，未影響車輛行進效能，老翁要重新駕車返回老家時，警員賴彼得駕駛巡邏車尾隨在老翁車後，觀察老翁車輛有無異狀；經尾隨2公里，確認車輛沒有問題，賴彼得遂請老翁路邊停車，向其叮嚀一定要小心慢行，離去時，老翁頻頻感謝員警深夜的伸援之舉。

新城警分局長林明鋒呼籲，中橫公路沿途有許多大角度的髮夾彎，且陡升驟降的地形處處皆是，取道中橫的用路人一定要提高警覺，小心慢行，尤其是高齡的老者最好有人結伴同行，盡量勿讓高齡者擔任駕駛，若有任何問題，請立即報警求助，中橫公路沿路之合歡、天祥、富世等派出所，一定會前往處理，勿貿然續行，以免發生危險。

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