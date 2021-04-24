頭號粉絲來不及看到　麥寮高中女衝破29年大會紀錄　領獎時哭了

▲楊睿萱衝破29年大會紀錄。（圖／翻攝中華民國110年全國中等學校運動會）



記者鄒鎮宇／綜合報導

麥寮高中楊睿萱在全國中等學校運動會高女組400公尺的比賽中，以54秒33打破29年記錄，但她上台領獎時卻突然哭了出來。楊睿萱說，她本來沒想太多，但站上頒獎台時想到今年過世的阿公，滿滿的遺憾讓她忍不住落淚。

楊睿萱高一時因拉傷，無緣在全中運獲得好名次，淚灑高雄國家體育場，但去年她高二時在屏東全中運捲土重來，以55秒38拿下400公尺的金牌、59秒18的記錄刷新400公尺跨欄紀錄。

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楊睿萱今年高三，19日在雲林全中運打破自己在屏東全中運的最佳紀錄，以54秒33奪下400公尺的金牌，但當她站上頒獎台時，突然想到一路支持她的外公在今年初因意外過世，無法分享的喜悅轉為遺憾，忍不住哭了出來。

▲楊睿萱在頒獎台上突然想到外公，忍不住哭了出來。（圖／翻攝中華民國110年全國中等學校運動會）



據《WOWSight》報導，楊睿萱說，外公是她的頭號粉絲，除了平常的鼓勵及關心，每場比賽也都會打電話加油。但直到外公過世，她才意外得知外公會記錄她的每場比賽成績，這份默默的關心和愛，才是讓她眼淚忍不住潰堤的原因。

楊睿萱表示，她年初透過留學顧問協助和美國華盛頓州立大學簽約，以4年的獎學金赴美深造，而她也透露，本想選擇田徑短跑好手廖晏均所就讀的聖荷西州立大學，後整合了相關因素並和家人討論後，決定落腳華盛頓州立大學。

因為確定將前往美國讀書，這段期間楊睿萱除了學校例行練習外，一週也會進行4小時的英文家教，以利未來的求學生活。從國中就對於自己的未來目標相當明確，3年過後楊睿萱不僅持續成長，也堅定地走在創造自己價值的道路上。

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