家人前柔道重摔7歲童27次！他求饒無效…昏倒腦死　教練：沒過當

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市豐原區某國小的7歲黃姓男童，21日在私人道館上柔道課時，被教練及國小四年級的學長接連重摔，因身體不適求饒卻被教練無視，共計重摔27次，最終倒地送醫，宣告腦死。黃姓男童的舅舅目睹全程，氣得將畫面曝光並痛批教練。對此，教練坦承有對男童進行柔道側摔，但全程都屬於合理的訓練範圍，沒有過當。

「拜託別再繼續…」黃姓男童僅學兩個禮拜的柔道課程，連基礎的受身、保護身體的方式都還沒學會，卻被教練、學長當成對練的對象，不斷哀求卻依然被當沙包摔地。黃童的舅舅表示，當時他為了留下姪子練才藝的回憶，以手機拍攝對練過程，卻拍到了最痛的畫面。

▲教練帶著學生，重摔黃姓男童27次。（圖／江啟臣服務處提供）



▲黃姓男童目前處於腦死狀態。（圖／民眾提供）



影片中顯示，黃姓男童受到連續重摔，多次大叫「我的頭」、「我的腳」，並跪在地上向學長不斷求饒，但站在一旁的教練及學長卻不為所動，繼續施行「訓練」，共計重摔27次後，黃姓男童不支倒地，送醫後因顱內出血呈現腦死狀態，目前只能依靠呼吸器維生。

該名教練被警方帶回偵訊。他坦言，的確有對男童側摔但屬合理訓練範圍，並無過當。警方表示，初步認定男童身上的傷是新傷，因此依業務過失致死傷害罪送辦教練。

由於大人與孩童的力道不對等，此案曝光後引起網友討論，「聽聲音就知道不對了吧，怎麼有辦法繼續」、「如果教練可以對自己的小孩狂摔20次，再來講是正常訓練」、「看了影片覺得很難過也很不捨，怎麼會這樣訓練」、「聽到小朋友的哭聲很難過，為什麼傷害小孩的新聞一直發生？希望小朋友能平安、康復。」

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