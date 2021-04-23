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百歲新竹市立新竹幼兒園　將花1.3億原地重建

▲幼兒園預計在112年重生，屆時將新增5個班級。（圖／新竹市政府提供）

▲幼兒園預計在112年重生，屆時將新增5個班級。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市面積最大的幼兒園新竹市立新竹幼兒園，因過去都市計畫疏漏使土地不符使用項目，老舊校舍數十年無法整建。新竹市長林智堅今宣布，在市府奔走努力下，幼兒園土地去(109)年5月通過都市計畫專案變更，將以1.3億元進行原地重建，並保留園內老樹、植栽，搭配小山丘、淺水池，打造有如公園美景，未來幼兒園將採用穿透式圍籬，並設有環園步道，與附近居民共享綠蔭。幼兒園預計在112年重生，屆時將新增5個班級，總計招收340名幼童。

今天重建幼兒園記者會，退休10年的園長邱玲玲特地來訪，她從泛黃的土地權狀、各式文件得知，新竹幼兒園800坪土地是由地方仕紳逐步購買捐贈而成，讓園內有寬敞操場，讓學童活動。民國71年，新竹市升格省轄市，因土地增值，幼兒園難以負擔稅款，便將土地捐給新竹市府。

邱玲玲說，但是當時政府進行都市計畫時，卻將幼兒園校地畫為第六停車場，更有道路穿越幼兒園，從此之後幼兒園因非文教用地，受限土地使用分區規範，即便老舊不勘使用，無法大面積改建。她說，要感謝市長的溝通協調，將土地改回社教用地，讓老舊建物得以重建，更讓歷史悠久的幼兒園能夠傳承。更透過重建，增加班級數，滿足家長托育需求。

林智堅表示，過去地方仕紳為了孩子，出錢出力才有這片校地，更培育許多人才，因為都市計畫疏漏，造成道路穿越校地，讓園區沒有發展機會，「這是政府失職」，他上任後便下定決心，善盡溝通責任，讓土地變回文教用地。

林智堅解說，經過溝通了解，附近居民期待打通幼兒園，讓出入更便利，「居民沒有錯」，感謝在地里長溝通。最終找出，幼兒園世界街側退縮6公尺，並銜接江山街 20 巷處設置迴車道，提供南北向交通，更設置人行道。將幼兒園改回文教用地，更爭取到1.3億經費重建幼兒園。未來幼兒園將通學步道與社區居民共享幼兒園綠地。

建築師林柏陽表示，幼兒園原地重建，找來幼兒園教師共同討論，並結合居民「希望能有公園綠地」的意見，將保留園內大量老樹、植栽，搭配小山丘及淺水池，讓幼童有觀察、探索自然綠地，更可作為學習的場域。幼兒園將同步採用穿透式圍籬，並設計出環區步道，藉此與附近居民共享綠地，居民也有運動、散步去處。並將保留彩紅拱門等映像。

教育處表示，考量新竹市現有交通和土地條件，新竹市立新竹幼兒園將原地重建同時增加收托量，重建後將增加5班，包括2班幼幼班及3班3至5歲班，將增加招收122名幼童，合計總招收達340人。並結合校園綠地，推出認識自然課程，讓孩子蒐集各種樹木的落葉、種子。該案也獲得教育部補助1.3億餘元，將由操刀三民國小復興樓及幼兒園的林柏陽建築師進行園區設計規劃。

新竹市府表示，為使新竹市的孩子有更優質的學習環境，同時提高平價教保服務量，市府團隊跨單位整合，投入超過4.6億持續興建三民國小附幼、高峰及華德福非營利幼兒園等，加上即將百年重生的新竹幼兒園，預計到112年可增加1,712個招生名額，服膺市民托育需求。

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