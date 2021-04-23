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陸新科媒體王是它！　分眾傳媒「電梯廣告」業績飆261.91%

▲▼ 大陸分眾傳媒電梯逆勢成長 。（圖／翻攝 證券時報網、大摩財經）

▲大陸「生活生活圈媒體王」分眾傳媒業績逆勢成長 。（圖／翻攝 證券時報網）

記者任以芳／綜合報導

受到疫情衝擊之下，全球首創電梯媒體的大陸分眾傳媒，20年來深耕線下品牌以及電梯廣告等生活媒體，今年業績逆勢成長。最新消息指出，該公司發佈2020年最新年度報告，數據十分驚人，據預計，2021年第二季度營收進一步持續增長，上半年，分眾預計實現淨利潤28.3億至29.8億元人民幣，同比增長高達243.7%-261.91%。

不畏疫情「財報逆成長」

《證券時報網》報導指出，分眾傳媒22日發佈2020年年度報告、2021年第一季度報告及2021年半年報預告。財報成績亮眼。

儘管去年受疫情影響，大陸影院大部分時間都關閉，分眾依舊實現營業收入120.97億元（單位：人民幣，同下），實現歸屬上市公司股東淨利潤40.04億元，同比增長113.51%。2021年第一季度分眾營業收入同比增長85.35%；實現歸屬于上市公司股東的淨利潤13.68億元，同比增長3511.27%。

該公司預計，2021年第二季度營收進一步持續增長，上半年，分眾預計實現淨利潤28.3億-29.8億元，同比增長243.7%-261.91%。

▲▼ 大陸分眾傳媒電梯逆勢成長 。（圖／翻攝 證券時報網、大摩財經）

▲ 大陸分眾傳媒電梯廣告穩坐江山 。（圖／翻攝 證券時報網）

穩坐「陸生活圈媒體王」

據CTR媒介智訊發佈的《2020年中國廣告市場年度報告》顯示，2020年大陸廣告整體刊例花費同比下降11.6%，只有分眾傳媒2020年業績仍逆勢高速增長。其中，電梯媒體業務第四季度收入38.94億元，較上年同期增長47.02%；全年實現營業收入115.76億元，較上年同期增加15.19%。

該報告顯示，2020年分眾電梯媒體客戶結構相當「多元化」，覆蓋日用消費品、互聯網、交通、商業服務、娛樂休閒、房產家居等多個行業領域。其中，在傳統快消及新消費品大量帶動下，日用消費品類客戶比例穩定增長，以35.45%位列第一；線上醫療、社區拼團、企業辦公通訊等領域快速開展互聯網類客戶的整體放量投放，以27.13%占比位居第二，同比增長達45.92%。

針對上述消費力，分眾2021年二季度業績持續高速增長，預計同比上升超86%。分眾傳媒董事長江南春表示，「隨著流量紅利消失，品牌回歸，搶佔線下已經成為共識。」

2020年，覆蓋了主流消費人群工作、生活、娛樂及消費場景的分眾傳媒，受到互聯網、新消費等領域更多品牌的青睞，新能源汽車、裝修建材、金融基金、健康醫藥、餐飲、遊戲等行業也都加大了在分眾的投放，分眾已經成為各行業品牌行銷的標配。

▲▼ 大陸分眾傳媒電梯逆勢成長 。（圖／翻攝 證券時報網、大摩財經）

▲ 大陸分眾傳媒電梯廣告語和微信、微博、抖音平起平坐 。（圖／翻攝 證券時報網）

「雙微一抖一分眾」時代來臨

分眾傳媒誕生於2003年，在全球範圍首創電梯媒體，創始人江南春深耕線下廣告市場近20年，早年主攻寫字樓、電梯廣告，精準對準主流消費人群。2005年成為首家在美國納斯達克上市的大陸廣告傳媒股，2007年入選納斯達克100指數。截至2019年，分眾傳媒覆蓋大陸（含香港）約170個城市和地區以及韓國、新加坡、印尼、泰國等25個主要城市，每天精準投放超過3億白領、金領及商務人士，佔據大陸電梯電視市場超95%。

根據益普索《2020年中國廣告語盤點》資料顯示，「2020年TOP10熱門、高辨識、佔據心智的廣告語中，47%的消費者認知管道源於電視廣告，56%源於互聯網媒體，83%源於電梯媒體。」

目前，大陸最熱門社交媒體品牌以微博、微信、抖音為代表，現在分眾傳媒也加入戰局，「雙微一抖一分眾」時代來臨，成為後疫情時代助力品牌強勁復蘇和增長後盾。舉例，過去一年多，大陸知名品牌元氣森林、SKG、波司登等新老品牌通過「雙微一抖一分眾」佈局實現品牌層面加強新宣傳。

分眾傳媒創始人江南春也表示，「營收達到5到10億的品牌要逐步配比品牌廣告；到達10億以上時，隨著流量廣告邊際效益遞減，要把品牌廣告的投入提升到50%；當營收到達20億以上時，需要70%去做品牌廣告，30%做流量廣告。 真正的大品牌都是這樣的配比，來強化品牌的認知勢能。」

▲▼ 大陸分眾傳媒電梯逆勢成長 。（圖／翻攝 證券時報網、大摩財經）

▲ 大陸分眾傳媒拓展國際市場。（圖／翻攝 大摩財經）

未來佈局「數位變革+進軍國際」

目前，分眾傳媒已實現「網路可推送、即時可監測、洞察可回流、效果可評估」，並通過更精準的廣告投放、更清晰的全鏈路效果跟蹤，成為了融入品牌全域行銷、提升品牌消費者資產的核心平台。

江南春表示，「分眾正在運用數位化重塑公司的業務模式，並全面引領線下媒體的數位化變革。未來，分眾傳媒將不斷加強推進公司自我反覆運算，為客戶提供更優化的媒體價值與服務。」

據了解，《福布斯》(Forbes)全球數字經濟評選中，分眾以線下媒體數位化變革位列第33位。另外，其他外媒報告顯示，截至2020年末，分眾生活圈媒體網路已覆蓋國內約330個主要城市，除香港特別行政區以外，還覆蓋韓國首爾、泰國曼谷、新加坡和印尼等30多個主要城市。

未來該公司將加大公寓社區、寫字樓、商場、影院，增加媒體資源覆蓋的密度及廣度，持續向覆蓋500城500萬終端日均觸達5億新中產的目標積極推進，持續擴大「生活圈媒體」的領先優勢，保持經營業績可持續增長。

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